بعد 5 انتصارات متتالية.. ميلان يتعثر في الوقت القاتل ضد بولونيا

تعثر ميلان ضد منافسه بولونيا بالتعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز ميلان في الـ5 مباريات الماضية بشكل متتالي في بطولة الدوري.

وسجل روبن لوفتس شيك ثنائية ميلان، بينما أحرز جوشوا زيركزي وريكارودو أورسوليني لبولونيا.

وأهدر الروسونيري ركلتي جزاء من قبل أوليفييه جيرو في الدقيقة وثيو هيرنانيدز في الدقيقة.

وافتتح زيركزي التهديف لبولونيا في الدقيقة 29 بعد وصول الكرة إليه من ريكاردو كالافيوري وسدد الكرة في الزاوية الضيقة صاروخية أرضية.

وأنقذ لوكاس سكوروبسكي حارس مرمى بولونيا ركلة جزاء من جيرو في الدقيقة 42، الأمر الذي طرد فيه تياجو موتا المدير الفني لبولونيا بسبب اعتراضه على الحكم بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد فريقه.

وتعادل لوفتس شيك بعد عرضية أرضية من دافيدي كالابريا من الجهة اليمنى وسددها مباشرة في المرمى في الدقيقة 45.

وللمرة الثانية لميلان سدد هيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 74 وارتطمت في العارضة وعادت إليه وسجلها لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتقدم لوفتس شيك لفريقه محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد رأسية قوية نتيجة عرضية متقنة من أليساندرو فلورينزي.

وحصل فيكتور كريستيانسن لاعب بولونيا على ركلة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة 90 وأكدت تقنية الفيديو صحتها، وسدد أورسوليني الركلة وأسكن الكرة في الشباك ليتعادل لفريقه وتنتهي المباراة.

ويأتي تعادل ميلان في مباراته بالإضافة إلى تعثر يوفنتوس ضد إيمبولي بهدف لكل فريق في صالح منافسهما إنتر الذي يستطيع أن يزيد الفارق في حال فوزه في مباراتيه.

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في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.. ميلان يتعادل مع بولونيا بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الـ22 من الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_بولونيا pic.twitter.com/6Ab4h5Vwmt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2024

وارتفع رصيد ميلان ليصل للنقطة 46 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ووصل بولونيا للنقطة الـ33 في المركز السابع.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب مؤقتا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة ويأتي إنتر في الوصافة بـ51 نقطة من 20 مباراة.