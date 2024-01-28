بعد 5 انتصارات متتالية.. ميلان يتعثر في الوقت القاتل ضد بولونيا

الأحد، 28 يناير 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

تعثر ميلان ضد منافسه بولونيا بالتعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز ميلان في الـ5 مباريات الماضية بشكل متتالي في بطولة الدوري.

وسجل روبن لوفتس شيك ثنائية ميلان، بينما أحرز جوشوا زيركزي وريكارودو أورسوليني لبولونيا.

وأهدر الروسونيري ركلتي جزاء من قبل أوليفييه جيرو في الدقيقة وثيو هيرنانيدز في الدقيقة.

وافتتح زيركزي التهديف لبولونيا في الدقيقة 29 بعد وصول الكرة إليه من ريكاردو كالافيوري وسدد الكرة في الزاوية الضيقة صاروخية أرضية.

وأنقذ لوكاس سكوروبسكي حارس مرمى بولونيا ركلة جزاء من جيرو في الدقيقة 42، الأمر الذي طرد فيه تياجو موتا المدير الفني لبولونيا بسبب اعتراضه على الحكم بسبب احتسابه لركلة جزاء ضد فريقه.

وتعادل لوفتس شيك بعد عرضية أرضية من دافيدي كالابريا من الجهة اليمنى وسددها مباشرة في المرمى في الدقيقة 45.

وللمرة الثانية لميلان سدد هيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 74 وارتطمت في العارضة وعادت إليه وسجلها لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتقدم لوفتس شيك لفريقه محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد رأسية قوية نتيجة عرضية متقنة من أليساندرو فلورينزي.

وحصل فيكتور كريستيانسن لاعب بولونيا على ركلة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة 90 وأكدت تقنية الفيديو صحتها، وسدد أورسوليني الركلة وأسكن الكرة في الشباك ليتعادل لفريقه وتنتهي المباراة.

ويأتي تعادل ميلان في مباراته بالإضافة إلى تعثر يوفنتوس ضد إيمبولي بهدف لكل فريق في صالح منافسهما إنتر الذي يستطيع أن يزيد الفارق في حال فوزه في مباراتيه.

وارتفع رصيد ميلان ليصل للنقطة 46 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ووصل بولونيا للنقطة الـ33 في المركز السابع.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب مؤقتا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة ويأتي إنتر في الوصافة بـ51 نقطة من 20 مباراة.

الدوري الإيطالي ميلان بولونيا زيركزي
نرشح لكم
تشافي يعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم تشافي: الحكم الرابع أخبرني أنها ركلة جزاء.. وخرجنا من مواقف أسوأ إجهاض ريمونتادا في مباراة مجنونة.. فياريال يفوز على برشلونة بخماسية تاريخية يوفنتوس يتعثر ويفقد نقطتين أمام إمبولي لاعب وست هام: أفضل الذهاب للدوري التشيكي عن السعودي المطاردة على الصدارة مستمرة.. بايرن ينجو من ريموتنادا أوجسبورج غير المكتملة انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(5) فياريال التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال
أخر الأخبار
خبر في الجول - الداخلية يطلب استعارة لاعب الزمالك الشاب.. والقرار النهائي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - سونج: هذا ما كان ينقصنا ضد نيجيريا.. وعدم مشاركة أونانا قرار فني ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - بيسيرو: حدث ما تحدثت عنه منذ 40 عاما ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – توج بكأس العالم للشباب مع إنجلترا.. لوكمان رجل مباراة الكاميرون ساعة | الكرة الإفريقية
بعد 5 انتصارات متتالية.. ميلان يتعثر في الوقت القاتل ضد بولونيا ساعة | الكرة الأوروبية
فتح الله: السعيد حتى الآن لاعبا في بيراميدز.. وسيفيد الزمالك إذا انضم له يوما ما 2 ساعة | الكرة المصرية
زيدان وسونج > أوسيمين وجونزاليس 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
فاروق جعفر لـ في الجول: الزمالك هو الخيار الأفضل لـ سيف.. ويشبه مروان عطية أكثر ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة