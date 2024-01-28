زيدان وسونج > أوسيمين وجونزاليس

تأهل منتخب نيجيريا لربع نهائي أمم إفريقيا 2023 بالفوز على الكاميرون بنتيجة 2-0 في واحدة من قمم البطولة المقامة في كوت ديفوار.

سجل هدفا نيجيريا: أديمولا لوكمان.

وأعاد الهدف الأول للنسور الخضر مرة أخرى للأذهان هدف مصر الوحيد ضد الكاميرون في نهائي نسخة 2010 والذي كان بطله محمد زيدان وريجوبير سونج.

حينها دخل زيدان وسونج بعدما ضغط الأول على الثاني مستغلا تخبطه الدفاعي مع تعليق عصام الشوالي في صراع شرس انتهى بتمريرة من زيدان لمحمد أبو تريكة الذي سدد من لمسة واحد هدفا كتب تحقيق مصر الثلاثية التاريخية.

وبعد 14 عاما في كوت ديفوار وبتعليق الشوالي أيضا، كرر عمر جونزاليس الأمر بعدما تباطئ واستغل فيكتور أوسيمين ذلك وضغط عليه في صراع مشابه ومرر الكرة للوكمان الذي سدد كرة في الشباك وبصراحة الفارق شاسع في الإنهاء بينه وبين أبو تريكة، لكن كلاهما دخل الشباك.

مصر حققت اللقب، ونيجيريا تأهلت لربع النهائي، وفي كلاهما تواجد ريجوبير سونج في الملعب، الأولى كلاعب وبطل للصراع والثانية كمدرب مشاهدا لنفس المشهد يتكرر مرة أخرى.

وبذلك تحددت أول مباراة في ربع نهائي أمم إفريقيا بين نيجيريا وأنجولا يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.

التشكيل

اعتمد جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا على ثلاثي في الدفاع.

في المقابل واصل ريجوبير سونج الاعتماد على فابريس أوندوا ابن عم أندري أونانا في حراسة المرمى.

وصف المباراة

تقدم النسور الخضر بهدف مبكر في الدقيقة 9 بعد تسديدة من سيمي أجايي من داخل منطقة الجزاء عقب متابعة لتسديدة وصلت له.

لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل بعد 3 دقائق من توقف اللقاء.

رد مومي نجامالو بتسديدة كاميرونية على الطائر مرت بعيدة في الدقيقة 17.

وهدأت أحداث المباراة لكن أشعلها عمر جونزاليس بخطأه أمام فيكتور أوسيمين الذي أعاد للأذهان لقطة محمد زيدان وريجوبير سونج في نهائي 2010 مرة أخرى.

أفضل لاعب في إفريقيا تفوق على مدافع الكاميرون ومرر لأديمولا لوكمان الذي سدد كرة مرت من تحت يد الحارس وسكنت الشباك بطريقة مشابه لهدف محمد أبو تريكة في 2010.

شوط أول انتهى بهدف نيجيريا الوحيد الذي جاء في الدقيقة 37.

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في الشوط الثاني واصلت نيجيريا السيطرة بحثا عن الهدف الثاني الذي يعني تأكيد الحصول على بطاقة الترشح للدور المقبل.

وفي الدقيقة 73 توقفت المباراة بسبب التحام هوائي بين جورج نكودو لاعب الكاميرون مع نوابيلي حارس نيجيريا الذي سقط أرضا.

الحارس سقط أرضا متأثرا بالإصابة وخرج في الدقيقة 79 وعوضه فرانسيس أوزوهو في حراسة مرمى النسور الخضر.

وشارك فينسنت أبو بكر لأول مرة في البطولة في الدقيقة 79 بدلا من عمر جونزاليس بحثا من سونج عن تحقيق التعادل.

ضغط النسور الخضر في الدقائق الأخيرة تواصل، وبعد عرضية من الجهة اليسرى سددها أولا أينا تواجد توهو نولو في الوقت المناسب وأبعدها من مرماه في الدقيقة 86.

لكن بعد 4 دقائق أضاف لوكمان الهدف الثاني بعد عرضية من كالفين باسي معلنا تأهل نيجيريا لربع النهائي بثنائية ضد الأسود.