مصيلحي: هذه حقيقة سعر مابولولو.. ولا حديث قبل نهاية أمم إفريقيا

كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن مستجدات إمكانية بيع نجمه الأنجولي كريستوفاو مابولولو.

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "سعر مابولولو 5 ملايين دولار؟ كانت هذه دعابة.. وإذا قدم الأهلي عرضا لضمه سنتفاوض".

وأضاف "أجريت اتصالا مع مابولولو بعد المباراة لتهنئته وتمني التوفيق له في المرحلة المقبلة مع أنجولا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا".

وأوضح "هناك اتصالات من أندية تركية وسعودية لضم مابولولو، وبالفعل اجتمعت مع نائب رئيس بشكتاش الأسبوع الماضي".

واختتم "لا حديث عن البيع قبل نهاية كأس أمم إفريقيا".

وسجل مابولولو مجددا في كأس الأمم، هذه المرة أمام ناميبيا في دور الـ 16 وفازت بلاده 3-0 لتتأهل لملاقاة نيجيريا في ربع النهائي.

وهذا كان هدفه الثالث في البطولة، بعد هدفيه أمام الجزائر وبوركينا فاسو في المجموعات.