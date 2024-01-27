أمم إفريقيا - مران مصر.. إمام عاشور يستكمل البرنامج التأهيلي

السبت، 27 يناير 2024 - 23:20

كتب : بسام أبو بكر

إمام عاشور - منتخب مصر

استكمل إمام عاشور لاعب منتخب مصر البرنامج التأهيلي الخاص به خلال المران الجماعي اليوم السبت.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

مصر

وخاض منتخب مصر مرانه الجماعي اليوم السبت، استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

وأدى إمام عاشور تدريبات تأهيليه بعد إصابته في الرأس التي أدت إلى ارتجاج في المخ.

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ويغيب إمام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة وضرورة خضوعه لبروتوكول طبي لمدة 6 أيام.

وشارك في المران 24 لاعبا في غياب الثلاثي المصاب إمام عاشور ومحمد صلاح ومحمد الشناوي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

إمام عاشور كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر
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