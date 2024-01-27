حصاد دوري المحترفين – صراع ناري في التأهل والهبوط قبل المرحلة الأخيرة

يكشف FilGoal.com الصراع الناري في التأهل والهبوط قبل لعب الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى لدوري المحترفين والتي من المقرر أن يحسم من خلالها الـ10 فرق المشاركين في مجموعة الصعود و10 فرق مشاركين في مجموعة تفادي الهبوط.

وستكون مباريات الجولة الـ19 كالتالي:

حرس الحدود ضد جمهورية شبين

غزل المحلة ضد دكرنس

وي ضد النجوم

مكادي ضد بتروجت

أسوان ضد بروكسي

القناة ضد النصر للتعدين

بترول أسيوط ضد السكة الحديد

لافيينا ضد وادي دجلة

مصر للمقاصة ضد طنطا

أبو قير للأسمدة ضد راية

تحديد الموقف

فرق حسمت تواجدها في مرحلة الصعود وهم:

بتروجت 42 نقطة ـ وادي دجلة 35 نقطة ـ لافيينا 33 نقطة ـ حرس الحدود 33 ـ غزل المحلة 32 نقطة

فرق حسمت تواجدها في مرحلة الهبوط

أسوان 22 ـ المصرية للاتصالات 21 ـ دكرنس 21 ـ مكادي 15 ـ جمهورية شبين 14النجوم 13 ـ مصر للمقاصة 9 ـ النصرللتعدين 6

فرص الصعود

7 فرق تتنافس على مرحلة الصعود وتفادي الهبوط

الدوري يحتاج لـ5 فرق في مرحلة الصعود وفريقين في مرحلة تفادي الهبوط.

موقف كل فريق مع الأخذ في الاعتبار تراجع طنطا للمركز التاسع برصيد 26 نقطة بعد خصم نقطة مباراة لافيينا بعد مشاركة خاطئة لكريم أسامة.

نبدأ من فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود الذي يحتل المركز السادس برصيد28 نقطة إذ سيواجه منافسه السكة الحديد.

فرص بترول أسيوط

الفوز أو التعادل يضمن البقاء بينما الهزيمة سيحتاج حينها لفوز أبو قير على راية وتعثر بروكسي أمام أسوان أو تعثر طنطا ضد السكة أو تعثر القناة في المواجهة مع النصر للتعدين نظرا لتفوق القناة على بترول أسيوط في المواجهات المباشرة.

بينما فريق راية بقيادة محمد حليم الذي يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة سيواجه أبو قير للأسمدة.

الفوز يعني بقاء الفريق دون النظر للنتائج الأخرى.

وفي حالة التعادل سيتم النظر للنتائج الأخرى فإذا فاز القناة على النصر للتعدين وخسر بترول أسيوط من السكة الحديد وفاز بروكسي وطنطا سيتم جمع المواجهات المباشرة للفرق مع بعضها البعض وستكون كالتالي:

بترول أسيوط 0-2 القناة

راية 1-1 بترول أسيوط

القناة 0-0 راية

سيحصل القناة على 4 نقاط ثم راية والبترول نقطة وسيكون فارق الاهداف هو الحاسم لترتيبهم وهو مايعني تفوق فريق راية على بترول أسيوط بينما إذا تعادل السكة وطنطا وبروكسي وفاز أبو قير سيكون راية هو آخر المجموعة بسبب المواجهات المباشرة بين الـ5 فرق.

السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد برصيد 26 نقطة في المركز الثامن سيواجه بترول أسيوط.

الفوز يعني ضمان بقاء السكة الحديد دون النظر للنتائج الاخرى.

وإذا حسم التعادل حينها يحتاج لتعادل أو فوز راية على أبو قير للأسمدة مع تعثر القناة أمام النصر للتعدين بالتعادل أو الهزيمة أو تعادل طنطا مع السكة الحديد.

إذا تساوت الـ3 فرق في المواجهات المباشرة:

طنطا 1-1 السكة الحديد

السكة الحديد 0-0 بروكسي

طنطا 4-0 بروكسي

سيصبح طنطا 4 نقاط ثم السكة الحديد نقطتين ثم بروكسي نقطة بينما إذا تساوى الخمس فرق في النقاط وهم أبو قير وطنطا وبروكسي والسكة الحديد وراية سيكون ترتيب السكة قبل الأخير بسبب المواجهات المباشرة.

في المركز الـ9 يتواجد نادي طنطا برصيد26 نقطة بقيادة عمرو أنور و سيواجه مصر المقاصة.

يحتاج طنطا للفوز دون النظر للنتائج الأخرى نطرا لتفوقه في المواجهات المباشرة مع بروكسي بسبب تفوقه على بروكسي برباعية دون رد.

تعادل طنطا حينها سيحتاج لتعادل أو هزيمة بروكسي من أسوان مع تعثر القناة أو أبو قير.

المركز الـ10 يتواجد فريق بروكسي برصيد 26 نقطة بقيادة محمد حامد.

الفوز يعني ضمان الفريق لمرحلة الصعود دون النظر للنتائج الأخرى.

إذا حدثت نتيجة التعادل فحينها يحتاج فريقين تعادل أو هزيمة القناة مع تعادل أو هزيمة أبو قير أو خسارة السكة الحديد وطنطا.

في حالة الهزيمة يحتاج لهزيمة القناة وأبو قير

المركز الـ11

القناة 25 نقطة سيواجه النصر للتعدين

إذا فاز القناة سيصل للنقطة 28 وسيضمن البقاء نظرا لمواجهتي أبو قير مع راية ومواجهة بترول أسيوط مع السكة الحديد.

فبتعثر بترول أسيوط سيتفوق القناة وفوز البترول يعني تفوق القناة على السكة في جدول الترتيب وأيضا إذا فاز أبو قير سيتفوق القناة وفي حالة فوز راية سيتفوق القناة على أبو قير.

المركز الـ12

أبو قير للأسمدة 24 نقطة وسيواجه راية

أقل الأندية حظا سيحتاج للفوز على راية وبالتالي سيتفوق على راية ويحتاج لهزيمة السكة الحديد أمام بترول أسيوط.

إذا تساوت 4 أندية وهم راية وأبو قير وطنطا وبروكسي

طنطا 4-0 بروكسي

أبو قير للأسمدة 2-1 طنطا

أبو قير للاسمدة 1-1 بروكسي

طنطا 1-0 راية

بروكسي 2-1 راية

أبو قير ـ راية اعتبار فوز أبو قير

سيصبح الترتيب:

أبو قير 7 ثم طنطا 4 ثم بروكسي 3 ثم راية بدون نقاط.

إذا تساوت 5 فرق برصيد 27 نقطة وهم راية وأبو قير وطنطا والسكة الحديد وبروكسي.

سيصبح الترتيب:

أبو قير 13 نقطة ثم طنطا 10 نقاط ثم بروكسي 4 نقاط ثم السكة الحديد 3 نقاط ثم راية بنقطة واحدة.

لائحة الاتحاد تنص كالتالي:

بعد نهاية المسابقة يتم الترتيب إذا تساوى فريقين في نفس النقاط يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهما ولا يحتسب الهدف خارج الملعب بهدفين، وإذا تساوى في الفوز أو التعادل يتم اللجوء لفارق الأهداف في المواجهة وإذا تساوى يتم اللجوء لفارق الأهداف العام ثم الأكثر تسجيلا للأهداف ثم اللجوء لمباراة فاصلة.

إذا تساوى أكثر من فريق في النقاط يتم عمل جدول بالمواجهات المباشرة بينهما.