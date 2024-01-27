تشافي يعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم

السبت، 27 يناير 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وخسر برشلونة بنتيجة 5-3 أمام فياريال في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وصرّح تشافي للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "أريد إعلان أنني في 30 يونيو المقبل لن أكون مدربا برشلونة".

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وأضاف "أعتقد أن الموقف يحتاج للتغيير، وكمشجع لبرشلونة لأ أريد السماح باستمرار الموقف الحالي".

وأكمل "وصلنا لنقطة اللاعودة، إنه وقت التغيير، تحدثت مع المسؤولين وسأرحل في 30 يونيو المقبل".

وواصل تشافي "أعتقد أنه ليس هناك شك في أنني كنت رجل النادي، لقد أعطيت النادي الأولوية فوق نفسي، لقد بذلت كل شيء وسأواصل القيام بذلك خلال الأشهر الأربعة حتى يشعر المشجعون بالفخر، أنا متحمس بشكل خاص لدوري أبطال أوروبا. سأبذل كل ما في وسعي خلال هذه الأشهر الأربعة".

وأكمل "الشعور بكونك مدربا لبرشلونة أمر مزعج، إنه أمر قاس، تشعر أنهم لا يحترمونك عدة مرات، وأن عملك لا يحظى بالتقدير وهو استنزاف رهيب للصحة العقلية. أنا رجل إيجابي للغاية ولكن الطاقة تنخفض إلى درجة أنك تقول إنه ليس من المنطقي الاستمرار. وهذا هو الحال، قررت ذلك منذ فترة طويلة أنني سأغادر في 30 يونيو دون مزيد من اللغط".

وأردف "لا أعرف ما يخبئه المستقبل بالنسبة لي لأن هذا المنصب يجعلني أقضي وقتا أقل مع عائلتي، فهم يعانون من ذلك ولا يمكنني أن أكون أنانيا طوال حياتي المهنية. سأعود إلى المنزل لبعض الوقت وأرتاح لأنني أريد أن أكون مع أطفالي".

وأتم "سنفوز بدوري أبطال أوروبا، سنقاتل وننافس. أنا متفائل للغاية. ويمكننا المنافسة على الدوري، الأمر صعب للغاية لكن هذا سيساعدنا".

تشافي تولى تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 وخلال تلك المدة قاد الفريق الكتالوني في 122 مباراة.

وحقق الإسباني البالغ 44 عاما 76 فوز و20 تعادلا و25 هزيمة.

وتوج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني موسم 2022-23 والسوبر الإسباني.

واستقبل برشلونة 5 أهداف على ملعبه في الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 1963، أي منذ 61 عاما، وتحديدا في يناير 1963 في الخسارة أمام ريال مدريد 5-1.

وحدث الأمر ذاته لأول مرة في جميع المسابقات منذ أغسطس 1994، حين خسر برشلونة أمام ريال سرقسطة 1994.

واستمرت خيبات الأمل بالنسبة للفريق الكتالوني، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد 4-1، ثم مغادرة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2.

وبتلك الخسارة يتسع الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 10 نقاط، حيث يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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