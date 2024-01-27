الرياضية: الشباب السعودي يتحرك لضم أبو جبل

السبت، 27 يناير 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد أبو جبل

دخل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي حسابات نادي الشباب السعودي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن الشباب وضع أبو جبل ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الانتقالات الحالية.

وذلك لتعويض إصابة كيم سيونج جيو حارس الفريق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي مع منتخب كوريا في كأس آسيا وسيغيب لنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر بألوانه المعتادة ضد الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا - توم أبونجيل حكما لمواجهة مصر والكونغو الديموقراطية بثمن النهائي

وأضافت الصحيفة أن نادي الشباب بالفعل بدأ التحرك لضم أبو جبل الذي قد يكمل انتقاله إلى الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن نادي الشباب لن يتسرع في حسم أمر الحارس الجديد، لأنه بالفعل يحق له قيد الحارس الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذلك بسبب تعرض حارسه للإصابة خلال بطولة رسمية مجمعة مع منتخب بلاده.

ويتواجد أبو جبل البالغ من العمر 34 عاما مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يحرس أبو جبل عرين الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية غدا الأحد، في دور الـ16 من البطولة، وذلك بعدما تعرض محمد الشناوي لإصابة في الكتف خلال مباراة كاب فيردي السابقة غادر بسببها المنتخب.

أبو جبل كان قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي بداية موسم 2022-2023 لكن الاتفاق بينه وبين النادي الأصفر لم يتم.

محمد أبو جبل منتخب مصر الشباب السعودي البنك الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - أهلي بنغازي يتمم اتفاقه مع المصري لضم الجلاسي خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده.. الجونة يتعاقد مع بيكالي أولى صفقات دي روسي؟ رومانو: روما يتوصل لاتفاق لضم أنخيلينيو خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم عبد الله السعيد وسيف جعفر.. والتفاصيل المالية خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع روستوف الروسي لبيع إياد العسقلاني خبر في الجول - البنود الشخصية تعطل انضمام عمرو السيسي لـ سيراميكا كليوباترا اقترب رحيله من أوروبا.. ريليفو: مفاوضات متقدمة من الشباب لضم راكيتيتش في الجول يكشف تفاصيل عرض زد لضم نجم الإسماعيلي
أخر الأخبار
خبر في الجول - أهلي بنغازي يتمم اتفاقه مع المصري لضم الجلاسي دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مران مصر.. إمام عاشور يستكمل البرنامج التأهيلي 11 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حصاد دوري المحترفين – صراع ناري في التأهل والهبوط قبل المرحلة الأخيرة 14 دقيقة | الكرة المصرية
تشافي يعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم 15 دقيقة | الدوري الإسباني
الرياضية: الشباب السعودي يتحرك لضم أبو جبل 43 دقيقة | ميركاتو
تشافي: الحكم الرابع أخبرني أنها ركلة جزاء.. وخرجنا من مواقف أسوأ 58 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد – هاشم: هدفنا الآن هو تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 58 دقيقة | كرة يد
كرة يد - مدرب مصر: الجمهور لا يصدق.. وسنستعد للأولمبياد مبكرا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة