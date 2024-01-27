الرياضية: الشباب السعودي يتحرك لضم أبو جبل

دخل محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي حسابات نادي الشباب السعودي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها الخاصة أن الشباب وضع أبو جبل ضمن الأسماء المطروحة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الانتقالات الحالية.

وذلك لتعويض إصابة كيم سيونج جيو حارس الفريق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي مع منتخب كوريا في كأس آسيا وسيغيب لنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن نادي الشباب بالفعل بدأ التحرك لضم أبو جبل الذي قد يكمل انتقاله إلى الفريق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن نادي الشباب لن يتسرع في حسم أمر الحارس الجديد، لأنه بالفعل يحق له قيد الحارس الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذلك بسبب تعرض حارسه للإصابة خلال بطولة رسمية مجمعة مع منتخب بلاده.

ويتواجد أبو جبل البالغ من العمر 34 عاما مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يحرس أبو جبل عرين الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية غدا الأحد، في دور الـ16 من البطولة، وذلك بعدما تعرض محمد الشناوي لإصابة في الكتف خلال مباراة كاب فيردي السابقة غادر بسببها المنتخب.

أبو جبل كان قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي بداية موسم 2022-2023 لكن الاتفاق بينه وبين النادي الأصفر لم يتم.