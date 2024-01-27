تشافي: الحكم الرابع أخبرني أنها ركلة جزاء.. وخرجنا من مواقف أسوأ

السبت، 27 يناير 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

أقر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة أمام فياريال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "الدوري أصبح صعبا للغاية علينا. كنا نستحق الفوز اليوم".

وأضاف "لن أتحدث عن ركلة الجزاء لأني لا أريد أن أتعرض للعقاب وأريد التواجد مع الفريق، ولكن الحكم الرابع أخبرني أنها ركلة جزاء واضحة. لا أريد أن أتحدث أكثر لكن الصور موجودة".

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وطالب برشلونة بركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة فياريال، ولكن القرار تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأوضح "علينا أن نواصل العمل، فقد خرجنا قبل ذلك من أوضاع أسوأ".

وعن تصريحات فرينكي دي يونج لاعب وسط الفريق الذي حمل اللاعبين مسؤولية الخسارة ودافع عن مدربه قال: "أفهم أن فرينكي يحاول تحمل المسؤولية، ولكني الشخص الاكثر مسؤولية هنا، ولدي القوة للاستمرار".

واستقبل برشلونة 5 أهداف على ملعبه في الدوري الإسباني لأول مرة منذ عام 1963، أي منذ 61 عاما، وتحديدا في يناير 1963 في الخسارة أمام ريال مدريد 5-1.

وحدث الأمر ذاته لأول مرة في جميع المسابقات منذ أغسطس 1994، حين خسر برشلونة أمام ريال سرقسطة 1994.

واستمرت خيبات الأمل بالنسبة للفريق الكتالوني، بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد 4-1، ثم مغادرة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2.

وبتلك الخسارة يتسع الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى 10 نقاط، حيث يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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