كرة يد – هاشم: هدفنا الآن هو تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس

السبت، 27 يناير 2024 - 22:33

كتب : FilGoal

محمد ممدوح هاشم

يرى محمد ممدوح هاشم قائد منتخب مصر لكرة اليد أن حضور الجمهور بأعداد كبيرة في صالة استاد القاهرة كان أهم أسباب التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال هاشم عبر قناة أون تايم سبورتس: "امتلاء صالة استاد القاهرة بالجمهور كان عاملا حاسما في فوز مصر بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "منتخب اليد جاهز دائما والهدف الجديد بالنسبة لنا هو تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس".

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وحقق منتخب مصر لكرة اليد اللقب التاسع في تاريخه بعد الفوز في النهائي على الجزائر بنتيجة 29-21.

وأقيمت المباراة النهائية للبطولة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 9 ألقاب بفارق لقب واحد عن تونس صاحبة الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

وحسم منتخب مصر تأهله للأولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وستشارك مصر أيضا في كأس العالم 2025 والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا للمرة الـ 18 في تاريخه والـ 17 على التوالي.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2026 من أمم إفريقيا لكرة اليد في رواندا.

محمد ممدوح هاشم منتخب مصر لكرة اليد
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