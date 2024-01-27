كرة يد - مدرب مصر: الجمهور لا يصدق.. وسنستعد للأولمبياد مبكرا

السبت، 27 يناير 2024 - 22:28

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر لليد يحتفلون بلقب إفريقيا مع كارلوس باستور

عبر خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد عن سعادته بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا، مؤكدا أن الوقت حان للاحتفال باللقب.

وقال باستور عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنا نؤدي بشكل جيد طوال البطولة وجاء الوقت للاحتفال بعد الفوز ببطولة إفريقيا وتأهلنا إلى الأولمبياد".

وأضاف "الجمهور المصري مدهش وهذا شيء لا يصدق، حضر الكثير من الجمهور في المدرجات وكانوا يشجعون الفريق في كل الظروف".

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وأتم تصريحاته "أولمبياد باريس ستكون قوية وسوف نستعد بداية من شهر مارس وسنتابع بعض اللاعبين ونحاول أن نجعلهم يشاركون لدقائق أكبر".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد اللقب التاسع في تاريخه بعد الفوز في النهائي على الجزائر بنتيجة 29-21.

وأقيمت المباراة النهائية للبطولة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 9 ألقاب بفارق لقب واحد عن تونس صاحبة الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

وحسم منتخب مصر تأهله للأولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وستشارك مصر أيضا في كأس العالم 2025 والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا للمرة الـ 18 في تاريخه والـ 17 على التوالي.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2026 من أمم إفريقيا لكرة اليد في رواندا.

منتخب مصر لكرة اليد خوان كارلوس باستور
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