إجهاض ريمونتادا في مباراة مجنونة.. فياريال يفوز على برشلونة بخماسية تاريخية

في مباراة تقلبت فيها مشاعر جماهير برشلونة، خسر الفريق من منافسه فياريال بنتيجة 5-3 في اللقاء الذي جمعهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من إلكاي جوندوجان وبيدري وإيريك بايلي كهدف عكسي.

وأحرز أهداف فياريال جيرارد مورينو وإلياس أخوماش وجونسالو جيديش وأليكساندر سورلوث وخوسيه لويس موراليس.

وأجهض فياريال في الوقت القاتل ريمونتادا لبرشلونة فعلها في 11 دقيقة.

لأول مرة يستقبل برشلونة 5 أهداف في مباراة واحدة منذ أغسطس 2020 في مباراة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا التي انتهت 8-2 للفريق الألماني.

وللمرة الأولى التي يستقبل فيها برشلونة 5 أهداف على أرضه منذ مباراة ريال سراقسطة في السوبر الإسباني في 1994 وانتهت المباراة 5-4.

وتمكن جوندوجان لأول مرة في مسيرته مع برشلونة من التسجيل وصناعة هدف في مباراة واحدة.

أصبح فياريال الفريق الخامس الذي يسجل 5 أهداف أو أكثر خارج الملعب ضد برشلونة منذ ريال مدريد في يناير 1963 التي انتهت 5-1.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 45 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد فياريال للنقطة 23 في المركز الـ14.

التشكيل

بدأ تشافي هيرنانيدز المباراة بالثلاثي لامين جمال وجواو فيليكس وروبرت ليفاندوفسكي.

3 تغييرات في تشكيل برشلونة، روميرو أساسي وهيكتور فورت ظهير أيمن أمام فياريال. #السبت_الكروي pic.twitter.com/B3LFXz1HJa — FilGoal (@FilGoal) January 27, 2024

تقنية الفيديو تحسم كل شيء

تدخلت تقنية الفيديو بشكل حاسم في الدقائق الأولى من الشوط الأول ففي الدقيقة الثالثة سجل فياريال هدفا وألغيت بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 21 تسلم مورينو الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في شباك برشلونة، لكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي خطأ لصالح جول كوندي.

التغلب على تقنية الفيديو

تمكن مورينو من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 41 بعد عرضية أرضية من سورلوث، لكن لم يحدث أي خطأ يؤدي إلى إلغاء الهدف هذه المرة.

وضاعف أخوماش لاعب برشلونة السابق النتيجة بعد خطأ دفاعي فادح من جواو كانسيلو في إبعاد الكرة لتطول منه ووضع أخوماش في موقف انفراد تام ومر من إنياكي بينيا وأسكن الكرة في الشباك في الدقيقة 54.

ريمونتادا برشلونة

قلص جوندوجان النتيجة لبرشلونة بتسجيله الهدف الأول بعد كعب من ليفاندوفسكي له وسدد الكرة أرضية مباشرة في الشباك في الدقيقة 60.

وأضاف بيدري هدف التعادل في الدقيقة 67 بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من لامين جمال ارتدت من جوندوجان لتصل إلى بيدري وسددها مباشرة في المرمى محرزا التعادل.

وتقدم برشلونة في النتيجة عن طريق بايلي بعد عرضية من ركلة حرة ليضرب الكرة برأسه وتسكن مرماه في الدقيقة 71.

وبذلك اكتملت الريمونتادا ولكن لم ينته اللقاء فللمباراة بقية.

أهدر فيتور روكي فرصة خطيرة لبرشلونة من الجانب الأيسر بعد تسديدة في جسد الحارس في الدقيقة 82.

بداية الريمونتادا المعاكسة

عاد فياريال في الدقيقة 84 وتوغل جيديش من الجهة اليمنى ثم سدد كرة أرضية صاروخية في شباك بينيا محرزا هدف التعادل.

وتم إلغاء ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 89 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

قتل برشلونة

قتل سورلوث برشلونة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 99 بعد ارتداد الكرة داخل منطقة جزاء برشلونة وتصل لسورلوث وأسكنها الشباك بتسديدة قوية.

رصاصة الرحمة

أطلق موراليس رصاصة الرحمة في برشلونة في الدقيقة 100 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى الحكم المباراة مباشرة بعد الهدف الخامس لفياريال.

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