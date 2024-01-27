انتهت أمم إفريقيا - نيجيريا (2) (0) الكاميرون.. تأهل النسور
السبت، 27 يناير 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيجيريا ضد الكاميرون في ثاني مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.
وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع أنجولا التي فازت بنتيجة 3-0 على ناميبيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 88: جووووووول لوكمان يسجل الهدف الثاني
ق 85: الهدف الثاني يضيع بغرابة
ق 78: إصابة حارس الكاميرون وخروجه
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: جووول بعد مرتدة سريعة من أديمولا لوكمان
ق 12: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل
ق 9: جووول أووووول لنيجيريا عن طريق سيمي أجايي
بداية اللقاء
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