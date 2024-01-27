يوفنتوس يتعثر ويفقد نقطتين أمام إمبولي

السبت، 27 يناير 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إمبولي

تعثر يوفنتوس بالتعادل مع إمبولي بنتيجة 1-1 في الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

ويعد ذلك التعثر الأول ليوفنتوس بعد 7 مباريات حقق خلالها الفوز في جميع المسابقات بين الدوري والكأس.

وفي خلال آخر 3 زيارات لإمبولي لملعب يوفنتوس تعادلوا في مباراة وفازوا في أخرى وخسروا واحدة.

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وخسر يوفنتوس فرصة الابتعاد بالصدارة وأصبح رصيده 53 نقطة بعد التعادل، وخلفه إنتر بفارق نقطتين وله مباراتين أقل.

بينما حقق إمبولي خامس تعادل له وظل في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.

تأزم موقف يوفنتوس مبكرا بطرد أركاديوش ميليك في الدقيقة 16 بعد تدخل قوي على لاعب إمبولي.

وتأخر هدف يوفنتوس حتى الدقيقة 50 والذي سجله دوشان فلاهوفيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا غياب الرقابة.

وخطف توماسو بالدانزي التعادل لإمبولي قبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إمبولي
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