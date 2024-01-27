التشكيل - ثلاثي في دفاع نيجيريا.. وابن عم أونانا يحرس مرمى الكاميرون
السبت، 27 يناير 2024 - 21:18
كتب : FilGoal
اعتمد جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا على ثلاثي في الدفاع لمواجهة الكاميرون في قمة دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023.
في المقابل يواصل ريجوبير سونج الاعتماد على فابريس أوندوا ابن عم أندري أونانا في حراسة المرمى.
ويلتقي النسور والأسود على ملعب فيليكس بوينجي في العاصمة أبيدجان.
وجاء تشكيل نيجيريا
حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي
الدفاع: ويليام تروست إيكونج - سيمي أجايي - كالفين باسي
الوسط: أولا أينا - فرانك أونيكا - أليكس أيوبي - زايدو سانوسي
الهجوم: موسيس سيمون - فيكتور أوسيمين - أديمولا لوكمان
فيما جاء تشكيل الكاميرون
حراسة المرمى: فابريس أوندوا
الدفاع: نوهو تولو - كريستوفور ووه - جان شارل كاستيليتيو - عمر جونزاليس
الوسط: مومي نجامالو - فرانك أنجيسا - أوليفييه نتشام
الهجوم: كيفين نكودو - فرانك ماجري - توكو إيكامبي
وسيلتقي المنتخب الفائز من هذا اللقاء مع أنجولا في ربع النهائي.
وكانت أنجولا قد صعقت ناميبيا بنتيجة 3-0 في أولى مباريات ثمن النهائي.