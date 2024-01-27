أمم إفريقيا - منتخب مصر بألوانه المعتادة ضد الكونغو الديمقراطية

السبت، 27 يناير 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مواجهة غانا بكأس الأمم

تقرر ارتداء منتخب مصر لطاقمه الأساسي في مواجهة الكونغو الديمقراطية في الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء.

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بينما يرتدي منتخب الكونغو الديمقراطية الطاقم الأزرق بالكامل.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

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