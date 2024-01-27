في الجول يكشف - رفض مشاركة ابن رئيس النادي فتمت إقالته بين الشوطين في الدرجة الثالثة

من المعروف إقالة المدير الفني عقب نهاية المباراة، أو حتى تقدمه باستقالته في حالة خسارة الفريق بنتيجة كبيرة أو ضياع بطولة أو لقب هام، وحدث ذلك كثيرا.

لكن إقالة مدرب من منصبه بين شوطي المباراة، هذا أمر غير معتاد علينا لكنه حدث بالفعل في دوري الدرجة الثالثة المصري.

أحمد الشرباصي المدير الفني لفريق الزرقا، رحل بين شوطي مباراة فريقه ضد ضباب أجا في دوري القسم الثالث المصري.

المدرب رحل والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

فما سبب رحيل المدرب وما هي الكواليس؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

FilGoal.com توجه إلى سمير موسى رئيس نادي الزرقا الذي قال: "قررنا إقالة المدرب أحمد الشرباصي من منصبه بين شوطي المباراة لأنه لم يستعن باللاعبين الجدد وبعض اللاعبين المميزين في الفريق".

وأضاف "كما أنه تسبب في إيقاف 5 لاعبين في المباراة الماضية أمام منية النصر وبعدما كان فريقنا متقدما بهدف خسرنا برباعية وعندما طالبته بقرير عن المباراة وسبب حصول اللاعبين على البطاقات الصفراء فقال لي إنه أيضا حصل على إنذار، ولذلك قررت السكوت".

وأكمل "لذلك قررت إقالته لأنه أيضا تحدث أنني أتدخل في قراراته الفنية، ولا أعرف لماذا قال ذلك الآن وليس منذ توليه تدريب الفريق في الجولة الثالثة من الدوري".

من جانبه قال أحمد الشرباصي لـFilGoal.com: "بدأت المباراة بالتشكيل المعتاد وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي غرفة الملابس وأثناء المحاضرة قررت إجراء التبديل الأول بنزول أحمد رضوان بدلا من عبد الله حمدي".

وواصل "فوجئت برئيس النادي يطلب مني نزول نجله عبد الرحمن سمير بدلا من الظهير الأيسر فكان ردي (يا حاج أنا عملت التبديل الأول خلاص وهبقى أشوف في باقي الماتش إيه اللي هيحصل)".

وأردف "لكن رئيس النادي أصر على موقفه وقال لي إن هذا التغيير على مسؤوليته لكني رفضت وبعدها فوجئت به يذهب إلى الحكم الرابع أمام الجميع ويمنع التغيير".

وأفصح "وهنا قررت الخروج من الملعب وعدم إكمال المباراة لأنني لا أرضى بما حدث، وللأمانة هو لم يتدخل في عملي من قبل وكانت مناقشات فقط".

وأتم تصريحاته "إدارة النادي بالفعل أبرمت التعاقدات وفقا لما طلبته من لاعبين، وابن رئيس النادي الكبير أحمد هو قائد الفريق ويلعب بشكل أساسي، والآخر عبد الرحمن لا يشارك كثيرا نظرا لتعرضه للإصابات وكذلك الامتحانات".