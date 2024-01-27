أنشيلوتي: الريمونتادا سلاح نستخدمه.. ولذلك لم يقم مودريتش بعمليات الإحماء

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن سبب عدم قيام لوكا مودريتش بعمليات الإحماء خلال مواجهة لاس بالماس.

وحقق ريال مدريد الفوز على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هدف لاس بالماس غير من ديناميكية الفريق ولكننا أوجدنا حلول أكثر بعده ولا يجب أن ننسى أننا كنا نواجه فريق رائع ويلعب بشكل جيد".

وواصل "الريمونتادا هي سلاح نستخدمه هذا الموسم لأننا نملك دكة بدلاء متحمسة وتساهم مع الفريق بشكل كبير ولكن ذلك الأمر لن يحدث في كل مرة".

وتابع "أخرجت فينيسيوس لأنني أردت تقوية الدفاع ولمحاولة الحفاظ على النتيجة".

وكشف "كامافينجا خرج لأنه شعر ببعض التعب بعد مباراة قوية وتشواميني شارك وهو نشيط".

وشدد "ربما نحن نفتقد قليلا إلى الصلابة الدفاعية حاليا ولكننا سجلنا العديد من الأهداف ونهاجم كثيرا وربما لا نوازن أحيانا، وناتشو يقدم موسم رائع".

وأضاف "مودريتش لم يقم بعمليات الإحماء لأنني لم أكن واثقا من أنه سيشارك ويجب أن أحترم ذلك ولكن عندما أكون متأكدا فحينها سيجري عمليات الإحماء بلا شك".

وأكمل "تشواميني لعب كالمعتاد منه، صلب في الدفاع ويقطع الكثير من الكرات ومرة أخرى ساعدنا برأسية وأظهر أننا خطيرون جدا في الكرات الثابتة".

وأتم "لاس بالماس فريق جيد جدا ويشكل الكثير من الفرص إن لم تضغط عليهم بشكل جيد وبكل تأكيد يمكنهم القتال على التأهل أوروبيا".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 54 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل مواجهة جيرونا ضد سيلتا فيجو المقرر لها غدا، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة الـ 31 في المركز الثامن.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد خيتافي يوم الخميس المقبل خارج ملعبه، بينما سيلتقي لاس بالماس مع غرناطة.