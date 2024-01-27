لاعب وست هام: أفضل الذهاب للدوري التشيكي عن السعودي

السبت، 27 يناير 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

توماس سوتشيك

هاجم توماس سوتشيك لاعب وست هام الدوري السعودي بقوة مفضلا العودة إلى الدوري التشيكي عن الانتقال إلى أحد الأندية السعودية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاما لموقع "سبورت" التشيكي: "وصلني عرضا كبيرا من السعودية في الصيف الماضي، لكن رفضته".

وأضاف "أفضل الذهاب إلى الدوري التشيكي عن السعودي أو الصيني أو الأمريكي".

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واختتم "هذه الدوريات ليست لي، أنا أستمتع بوقتي في وست هام".

ويعد الدوري السعودي من أكثر الدوريات النشطة في سوق الانتقالات بشكل عام في العالم بعد النهضة التي حدثت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحصل سوتشيك على بطولة كأس المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي مع وست هام.

وانتزع من قبل جائزة أفضل لاعب في تشيك مرتين متتاليتين 2019 و2020.

وتبلغ قيمة سوتشيك السوقية 35 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

ولعب مع وست هام 31 مباراة خلال الموسم الحالي وسجل 8 أهداف وصنع آخر.

توماس سوتشيك الدوري السعودي وست هام الدوري الإنجليزي
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