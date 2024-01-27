كرة يد - يحيى خالد الأفضل وسيطرة مصرية.. تعرف على جوائز الأفضل في أمم إفريقيا
السبت، 27 يناير 2024 - 20:18
كتب : FilGoal
سيطر منتخب مصر على جوائز الأفضل في أمم إفريقيا لكرة اليد 2024.
وتوج منتخب مصر باللقب بعد الفوز على الجزائر 29-21 في المباراة النهائية.
وجاءت جوائز منتخب مصر الفردية في البطولة
فاز أحمد هشام "سيسا" بجائزة أفضل جناح أيمن.
فيما حصد يحيى الدرع جائزة أفضل لاعب دائرة.
وحقق محمد سند جائزة أفضل جناح أيسر.
وحقق أيضا أحمد عادل "دولا" جائزة هداف البطولة.
وحاز يحيى خالد جائزة أفضل لاعب في أمم إفريقيا 2024.
وحقق يحيى خالد الجائزة للمرة الثانية في مسيرته خلال البطولة الماضية.
ورفع منتخب مصر رصيده لـ 9 ألقاب بفارق لقب واحد عن تونس صاحبة الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.
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