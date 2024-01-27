خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده.. الجونة يتعاقد مع بيكالي

تعاقد نادي الجونة مع كريست بيكالي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فبعد فسخ اللاعب الجابوني عقده مع نادي مودرن فيوتشر دخل الجونة في مفاوضات معه وتم التعاقد معه كلاعب حر.

ووقع لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما على عقد لمدة موسمين ونصف.

ولم يلعب بيكالي أي مباراة على الإطلاق مع مودرن فيوتشر خلال الموسم الجاري

ولعب بيكالي من قبل في فريق شريف المولدوفي وحصل على بطولة الدوري والكأس في مولدوفا في موسم واحد 2022-2023.

وتبلغ قيمة بيكالي السوقية 350 ألف يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وحصل بيكالي على بطولتين رفقة شريف ولعب 9 مباريات فقط رفقة بطل مولدوفا.