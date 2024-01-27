المطاردة على الصدارة مستمرة.. بايرن ينجو من ريموتنادا أوجسبورج غير المكتملة

نجا بايرن ميونيخ من عودة أوجسبورج وفاز عليه بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 19 من الدوري الألماني.

وواصل بايرن ميونيخ مطاردة باير ليفركوزن متصدر الدوري، وذلك بعدما وصل للنقطة 47 في المركز الثاني بفارق نقطة عن ليفركوزن والذي يتبقى له مباراة في الجولة الجارية.

بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند النقطة 21 في المركز 12 بجدول الترتيب.

تقدم بايرن في الدقيقة 23 بهدف سجله اللاعب الشاب ألكساندر بافلوفيتش، قبل أن يسجل ألفونسو ديفيز الهدف الثاني في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قلص أوجسبورج الفارق في الدقيقة 52 بهدف سجله إيرميدين ديميروفيتش.

وجاء الدور على هاري كين ليسجل الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 58.

ووصل هاري كين إلى هدفه رقم 23 في الدوري الألماني هذا الموسم.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة بعدما حصل أوجسبورج على ركلة جزاء في الدقيقة 88 لكن اللاعب سيفين ميتشيل أهدرها.

واستمرت صحوة أوجسبورج المتأخرة ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 94 عن طريق ديميروفيتش الذي سجل الهدف الأول أيضا.

وامتدت المباراة حتى الدقيقة 98 وسط محاولات من أوجسبورج لتسجيل التعادل، لكن بايرن نجح في الخروج فائزا من اللقاء.

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