كرة يد - التاسعة.. مصر تحافظ على لقب أمم إفريقيا بالفوز على الجزائر

السبت، 27 يناير 2024 - 19:42

كتب : إسلام أحمد

مصر × تونس - كرة يد

حقق منتخب مصر لقب أمم إفريقيا لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه بالفوز على الجزائر بنتيجة 29-21.

وأقيمت المباراة النهائية للبطولة في الصالة المغطاة لاستاد القاهرة.

ورفع منتخب مصر رصيده لـ 9 ألقاب بفارق لقب واحد عن تونس صاحبة الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

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وحسم منتخب مصر تأهله للأولمبياد باريس 2024 الصيف المقبل، للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وستشارك مصر أيضا في كأس العالم 2025 والتي تقام بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك وكرواتيا للمرة الـ 18 في تاريخه والـ 17 على التوالي.

ومن المقرر أن تقام نسخة 2026 من أمم إفريقيا لكرة اليد في رواندا.

وصف المباراة

بدأ منتخب مصر اللقاء بقوة وتقدم بعد مرور 6 دقائق بنتيجة 4-0.

وقلص منتخب الجزائر الفارق بتسجيل هدفين، ثم وسع الفراعنة الفارق ليصبح 6 أهداف بنتيجة 8-2.

واصل التقدم لمنتخب مصر ووصلت لنتيجة 13-7.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 17-10.

بدأ منتخب مصر الشوط الثاني بقوة وحاول لاعبو الجزائر تقليل الفجوة في الأهداف وأصبحت النتيجة 20-14 بعد مرور 8 دقائق.

ثم تقلص الفارق ليصبح 3 فقط عندما أصبحت النتيجة 20-17 بعد 3 أهداف جزائرية.

لكن رد منتخب مصر جاء قويا للغاية بتسجيل 6 أهداف متتالية أعادت الفارق لـ 9 أهداف.

الدقائق العشرة الأخيرة شهدت هدوء وهدفا من كل جهة ليحسم منتخب مصر اللقب بنتيجة 29-21.

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