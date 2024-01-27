لملاقاة الزمالك.. أهلي جدة يسحق ووهان الصيني ويتأهل لنهائي كأس التحدي

السبت، 27 يناير 2024 - 19:37

كتب : FilGoal

فرانك كيسي - أهلي جدة

تغلب أهلي جدة على ووهان الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في نصف نهائي كأس دبي للتحدي.

وتقدم الفريق الصيني في الدقيقة 6 برأسية تشانج بن، ثم تعادل الأهلي بهدف سميحان النابت في الدقيقة 9.

وفي الشوط الثاني تقدم الأهلي بهدف جابري فيجا في الدقيقة 68، ثم أضاف فهد الرشيدي ثالث الأهداف في الدقيقة 79.

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وبذلك يتأهل الفريق السعودي لملاقاة الزمالك في نهائي البطولة الودية.

وكان الزمالك قد هزم الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في نصف النهائي أمس الجمعة.

وتقام المباراة النهائية يوم 28 يناير في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك أهلي جدة كأس دبي للتحدي
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