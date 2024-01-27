السيناريو المفضل للمرة العاشرة.. ريال مدريد يحول تأخره لفوز على لاس بالماس

حقق ريال مدريد الفوز على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور وأوريلين تشواميني، بينما أحرز جافي مونوز هدف لاس بالماس الوحيد.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 54 في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل مواجهة جيرونا ضد سيلتا فيجو المقرر لها غدا، بينما توقف رصيد لاس بالماس عند النقطة الـ 31 في المركز الثامن.

وحول ريال مدريد تأخره لفوز للمرة العاشرة بجميع البطولات منذ بداية الموسم الحالي.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بثلاثي وسط ملعب مكون من إدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وتوني كروس.

أحداث المباراة

أهدر رودريجو فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من داني سيبايوس.

ولم يشهد الشوط الأول المزيد من الفرص سوى تسديدة واحدة من كاردونا لاعب لاس بالماس فوق المرمى في الدقيقة الـ 34.

في الشوط الثاني تقدم لاس بالماس بالهدف الأول عن طريق جافي مونوز في الدقيقة الـ 53 مستغلا عرضية من ساندرو راميريز داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة الـ 57 تعادل سجل داني كارباخال هدفا لم يتحسب لوجوده في حالة تسلل.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة التعادل في الدقيقة الـ 64 من انفراد صريح بالمرمى سددها فوق المرمى.

وبعد دقيقة واحدة أصلح فينيسيوس ما أخطأ فيه وسجل هدف التعادل مستغلا تمريرة رائعة من كامافينجا.

وفي الدقيقة الـ 84 سجل البديل أوريلين تشواميني هدف الفوز برأسية مستغلا ركنية نفذها توني كروس.

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وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد خيتافي يوم الخميس المقبل خارج ملعبه، بينما سيلتقي لاس بالماس مع غرناطة.