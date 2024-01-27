انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(5) فياريال

السبت، 27 يناير 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - ليفاندوفسكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد فياريال في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.

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انتهت

ق 100: جوووووول لويس موراليس بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 98: جوووووووول قااااتل لفياريال عن طريق سورلوث بعد ارتداد الكرة داخل منطقة جزاء برشلونة وتصل لسورلوث ويسكنها الشباك.

ق 91: الحكم يلغي ضربة الجزاء لصالح برشلونة بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

عودة الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من قراره.

ق 89: ضربة جزاء لبرشلونة.

ق 84: جوووووول جيديش بعد توغل من الجهة اليمنى ثم سدد كرة أرضية صاروخية في شباك بينيا.

ق 82: فيتور روكي يهدر فرصة خطيرة لبرشلونة من الجانب الأيسر بعد تسديدة في جسد الحارس.

ق 71: جوووووول ذاتي من إيريك بايلي بعد عرضية من ركلة حرة ليضرب الكرة برأسه وتسكن مرماه.

ق 67: جوووول بيدري بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء من لامين جمال ارتدت من جوندوجان لتصل إلى بيدري ويسددها مباشرة في المرمى محرزا التعادل.

ق 65: فيران توريس يهدر انفرادا تاما بتسديده الكرة بعيد عن المرمى.

ق 60: جووول جوندوجان بعد كعب من ليفاندوفسكي لجوندوجان ويسدد الكرة أرضية مباشرة في مرمى فياريال.

ق 54: جووول إلياس أخوماش بعد خطأ دفاعي فادح من جواو كانسيلو في إبعاد الكرة لتطول منه ويضع أخوماش في موقف انفراد تام ويمر من إنياكي بينيا ويسكن الكرة الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووول مورينو بعد عرضية أرضية من أليكساندر سورلوث، لكن لم يعد الحكم هذه المرة إلى تقنية الفيديو.

ق 22: إلغاء الهدف بداعي الخطأ لصالح جول كوندي بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 21: جووول جيرارد مورينو بعد تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة يسارية في شباك برشلونة.

ق 14: تسديدة يسارية قوية من جواو فيليكس تصدى لها الحارس ببراعة.

ق 3: هدف لفايريال لكن لم يحتسب بداعي التسلل

بداية المباراة

برشلونة ليفاندوفسكي فياريال الدوري الإسباني
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