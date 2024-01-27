التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال

أعلن تشافي هيرنانيدز المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني

وعاد أوريول روميو للتشكيل الأساسي مرة أخرى بجانب فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – هيكتور فورت

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين جمال

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.