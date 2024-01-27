التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال

السبت، 27 يناير 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

هدف روبرت ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد

أعلن تشافي هيرنانيدز المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني

وعاد أوريول روميو للتشكيل الأساسي مرة أخرى بجانب فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: إنياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – هيكتور فورت

خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – فرينكي دي يونج

خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين جمال

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.

برشلونة ليفاندوفسكي فياريال الدوري الإسباني
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