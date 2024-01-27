التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال
السبت، 27 يناير 2024 - 19:18
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانيدز المدير الفني لبرشلونة التشكيل الأساسي لفريقه ضد منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وعاد أوريول روميو للتشكيل الأساسي مرة أخرى بجانب فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إنياكي بينيا
خط الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – هيكتور فورت
خط الوسط: إلكاي جوندوجان – أوريول روميو – فرينكي دي يونج
خط الهجوم: جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين جمال
ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة.
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