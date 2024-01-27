خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم محمد شحاتة.. وموقف طلائع الجيش بشأن الثلاثي

السبت، 27 يناير 2024 - 19:17

كتب : عمرو نبيل

محمد شحاتة - طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

بدأ الزمالك التحرك لحسم ضم محمد شحاتة من طلائع الجيش، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يرى أن اللاعب سيكون مفيدا لإمكانية اللعب في الكونفدرالية.

وسبق أن أتم اللاعب اتفاقه مع الزمالك في الصيف الماضي لكن لم يتم التعاقد بسبب إيقاف القيد، وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية يأمل الأبيض في حسم الصفقة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم عبد الله السعيد وسيف جعفر.. والتفاصيل المالية خبر في الجول - الزمالك يقترب من ضم أحمد حمدي أوجوجو البرتغالية: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع جوزيه جوميز في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى.. وهل هناك صفقة إضافية

شحاتة (23 عاما) أحد عناصر منتخب مصر الأولمبي وساهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشارك لاعب الوسط الموسم الجاري في 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ومنذ تصعيده للفريق الأول شارك شحاتة في 95 مباراة وسجل 3 أهداف أولها جاء ضد الزمالك.

ويفكر الزمالك أيضا في ضم يسري وحيد من طلائع الجيش عقب تألقه مع الفريق منذ انتقاله معارا من بداية الموسم قادما من الترسانة.

يسري البالغ 25 عاما يشغل مركزي الجناح والظهير الأيسر وخلال 12 مباراة الموسم الجاري سجل 2 وصنع 2 في 11 مباراة.

ومن جهة أخرى لا يرغب طلائع الجيش في التفريط في الثنائي عبد الرحمن أسامة "شيكا" ويسري وحيد للزمالك، خاصة أن الثنائي معار من الإنتاج الحربي والترسانة على الترتيب.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن عبد الرحمن أسامة أتم اتفاقه مع الزمالك للانضمام لصفوفه لكن لم يتوصل الناديان بعد لاتفاق نهائي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وخاض لاعب الوسط 10 مباراة الموسم الجاري في الدوري سجل 2 وصنع 1.

وإجمالا مع طلائع الجيش شارك في 54 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

وبقميص الإنتاج الحربي خاض 41 مباراة سجل 2 وصنع 3.

الزمالك طلائع الجيش يسري وحيد محمد شحاتة عبد الرحمن أسامة
نرشح لكم
خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده.. الجونة يتعاقد مع بيكالي خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم عبد الله السعيد وسيف جعفر.. والتفاصيل المالية خبر في الجول - البنود الشخصية تعطل انضمام عمرو السيسي لـ سيراميكا كليوباترا في الجول يكشف تفاصيل عرض زد لضم نجم الإسماعيلي أوجوجو البرتغالية: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع جوزيه جوميز في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى.. وهل هناك صفقة إضافية حسام حسن مديرا فنيا لـ مودرن فيوتشر مصيلحي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لضم مابولولو
أخر الأخبار
كرة يد - يحيى خالد الأفضل و4 سيطرة مصرية.. تعرف على جوائز الأفضل في أمم إفريقيا 47 ثاتيه | كرة يد
خبر في الجول - بعد فسخ تعاقده.. الجونة يتعاقد مع بيكالي 28 دقيقة | الدوري المصري
المطاردة على الصدارة مستمرة.. بايرن ينجو من ريموتنادا أوجسبورج غير المكتملة 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - التاسعة.. مصر تحافظ على لقب أمم إفريقيا بالفوز على الجزائر 37 دقيقة | كرة يد
لملاقاة الزمالك.. أهلي جدة يسحق ووهان الصيني ويتأهل لنهائي كأس التحدي 41 دقيقة | الوطن العربي
السيناريو المفضل للمرة العاشرة.. ريال مدريد يحول تأخره لفوز على لاس بالماس 47 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(1) فياريال.. جووول مورينو 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة