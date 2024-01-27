خبر في الجول - الزمالك يتحرك لضم محمد شحاتة.. وموقف طلائع الجيش بشأن الثلاثي

بدأ الزمالك التحرك لحسم ضم محمد شحاتة من طلائع الجيش، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يرى أن اللاعب سيكون مفيدا لإمكانية اللعب في الكونفدرالية.

وسبق أن أتم اللاعب اتفاقه مع الزمالك في الصيف الماضي لكن لم يتم التعاقد بسبب إيقاف القيد، وفي سوق الانتقالات الشتوية الجارية يأمل الأبيض في حسم الصفقة.

شحاتة (23 عاما) أحد عناصر منتخب مصر الأولمبي وساهم في التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وشارك لاعب الوسط الموسم الجاري في 10 مباريات دون أن يسجل أو يصنع.

ومنذ تصعيده للفريق الأول شارك شحاتة في 95 مباراة وسجل 3 أهداف أولها جاء ضد الزمالك.

ويفكر الزمالك أيضا في ضم يسري وحيد من طلائع الجيش عقب تألقه مع الفريق منذ انتقاله معارا من بداية الموسم قادما من الترسانة.

يسري البالغ 25 عاما يشغل مركزي الجناح والظهير الأيسر وخلال 12 مباراة الموسم الجاري سجل 2 وصنع 2 في 11 مباراة.

ومن جهة أخرى لا يرغب طلائع الجيش في التفريط في الثنائي عبد الرحمن أسامة "شيكا" ويسري وحيد للزمالك، خاصة أن الثنائي معار من الإنتاج الحربي والترسانة على الترتيب.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن عبد الرحمن أسامة أتم اتفاقه مع الزمالك للانضمام لصفوفه لكن لم يتوصل الناديان بعد لاتفاق نهائي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية.

وخاض لاعب الوسط 10 مباراة الموسم الجاري في الدوري سجل 2 وصنع 1.

وإجمالا مع طلائع الجيش شارك في 54 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3.

وبقميص الإنتاج الحربي خاض 41 مباراة سجل 2 وصنع 3.