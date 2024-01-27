أولى صفقات دي روسي؟ رومانو: روما يتوصل لاتفاق لضم أنخيلينيو

السبت، 27 يناير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

أنخيلينيو

توصل نادي روما إلى اتفاق مع لايبزج للتعاقد مع خوسيه أنخيلينيو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة.

ويلعب الظهير الأيسر الإسباني حاليا في جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا: "روما تواصل مع لايبزج وتم الاتفاق لضم أنخيلينيو".

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وأضاف "اتفاق روما مع لايبزج ينص على انتقال أنخيلينيو على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين يورو".

واختتم "الصفقة ستنتهي ورحل أنخيلينيو من جالاتاسراي".

وفي حال انتقال الظهير الإسباني إلى روما فستكون الصفقة الأولى في عهد دانييلي دي روسي المدير الفني لذئاب العاصمة.

ولعب روما مباراة واحدة تحت قيادة أسطورة النادي دي روسي ضد هيلاس فيرونا وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخاص أمير روما مباراة ودية الأربعاء الماضي ضد الشباب السعودي وانتصر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل روما المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

روما الدوري الإيطالي دانييلي دي روسي جالاتاسراي أنخيلينيو
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