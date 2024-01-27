انتهت في أمم إفريقيا - أنجولا (3)-(0) ناميبيا
السبت، 27 يناير 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أنجولا ضد ناميبيا في انطلاق منافسات دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا.
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ق 84 خروج مابولولو ودالا ونزول زيتو لوفومبو وجيريمي بيلا
ق 72 تسديدة من مابولولو تصطدم بالدفاع
ق 71 خروج موزو ونزول أويتورو كامباتو
ق 70 زيني ومانويل كيليانو بدلا من فريدي وجيلبرتو
ق 68 فرصة ناميبيا الأخطر تضيع من بيتر شالويلي برأسية جاورت القائم
ق 66 جوووول مابولولو يتلقى تمريرة دالا ويسدد كرة رائعة للغاية
ق 65 مابولولو يهدر هدفا محققا بتسديدة تجاور القائم
ق 60 إصابة كينيدي أموتينيا ونزول أنانياس جيبهارت بدلا منه.. ونزول بيتروس شيتيمبي بدلا من نجيرو كاتوا في صفوف ناميبيا
استراحة
ق 41 جوووول جيلسون دالا يسجل الثاني.. وداعا ناميبيا
ق 40 اووووه الطرد الثاني في المباراة وهذه المرة لناميبيا.. لوبيني هاوكونجو يغادر الملعب بالإنذار الثاني بعد التدخل على مابولولو
ق 38 جووووول جيلسون دالا يسجل الهدف الأول
ق 37 أنطونيو يتصدى مرة أخرى لتسديدة خطيرة من موزو
ق 23 تبديل اضطراري في صفوف ناميبيا بنزول أبسالوم ليمبوندي بدلا من برينس تيجويزا
ق 22 ركلة حرة يسددها بيثويل موزو ولكن يتصدى لها أنطونيو
ق 20 الحارس البديل سينيوري أنطونيو يحل بدلا من إشتريلا
ق 16 طرد نيبلو حارس أنجولا
بداية المباراة