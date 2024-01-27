خبر في الجول - الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع روستوف الروسي لبيع إياد العسقلاني
السبت، 27 يناير 2024 - 18:41
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي الإسماعيلي لاتفاق مع روستوف الروسي لبيع لاعبه إياد العسقلاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
إياد العسقلاني
النادي : الإسماعيلي
وعلم FilGoal.com إن الإعلان الرسمي عن الصفقة هو الشيء الوحيد المتبقي حاليا بعد وصول كلا الناديين لاتفاق نهائي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن النادي الروسي تقدم بعرض قيمته 400 ألف دولار لضم مدافع المنتخب الأولمبي.
ووصل مندوب النادي الروسي للتفاوض مع مسؤولي الدراويش لإتمام التعاقد.
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