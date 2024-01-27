الدرجة الثانية ب - الإنتاج الحربي يكتسح بورتو السويس بسداسية

السبت، 27 يناير 2024 - 18:33

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

اكتسح الإنتاج الحربي منافسه بورتو السويس بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية ب.

وارتفع رصيد الإنتاج الحربي ليصل للنقطة الـ19 في وصافة المجموعة الرابعة بالتساوي مع بورفؤاد وتيم إف سي.

ويتصدر كهرباء إسماعيلية جدول الترتيب بـ21 نقطة.

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وأتت نتائج الجولة الـ12 كالتالي:

المجموعة الأولى

قوص 0-1 أسمنت أسيوط

كيما أسوان 2-2 الأقصر

ديروط 0-0 شبان قنا

طهطا 0-1 الألومنيوم

ويتصدر الألومنيوم برصيد 24 نقطة ثم ديروط برصيد 23 نقطة.

المجموعة الثانية

بني مزار 0-0 الفيوم

الترسانة 2-1 مركز شباب مغاغة

نجوم مصر 0-2 المنيا

تليفونات بني سويف 4-3 الواسطى

ويتصدر الترسانة برصيد 26 نقطة ولديه مباراة مؤجلة مع المنيا.

المجموعة الثالثة

النصر 3-0 مركز شباب العريش

العبور 3-2 جنوب سيناء

المستقبل سبورت 2-0 الشمس

نجمة سيناء 2-3 المريخ البورسعيدي

يتصدر المريخ برصيد 22 نقطة.

المجموعة الرابعة

تيم إف سي 1-0 إيسترن كومباني

مصر للتأمين 0-1 كهرباء الإسماعيلية

ألو إيجبت 0-1 اتحاد الشرطة

0 الإنتاج الحربي-6 الإنتاج الحربي

يتصدر كهرباء الإسماعيلية برصيد 21 نقطة.

المجموعة الخامسة

بني عبيد 2-2 مركز شباب تلا

المنصورة 1-1 بايونيرز

مركز شباب القزازين 0-0 نبروه

صيد المحلة 2-0 بلقاس

مالية كفر الزيات 2-1 كفر الشيخ

يتصدر مركز شباب القزازين برصيد 25 نقطة ثم المنصورة برصيد 24 نقطة.

المجموعة السادسة

طلائع الاسطول 3-2 دلفي

مركز شباب كوم حمادة 0-1 هلال مطروح

الأوليمبي 0-0 الإسكندرية للبترول

المجد 2-1 سبورتنج

دمنهور 3-0 الحمام

يتصدر سبورتنج برصيد 22 نقطة.

الإنتاج الحربي أسمنت أسيوط دوري الدرجة الثانية ب كهرباء إسماعيلية
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