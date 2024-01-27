تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو أساسي مع أنجولا.. وتشالويلي يقود هجوم ناميبيا

أعلن كل من بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا وكولين بينجامين مدرب ناميبيا تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب أنجولا مع ناميبيا في أولى مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.

ويشهد تشكيل أنجولا تواجد كريستوفر مابولولو بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: نيبلو.

الدفاع: كيالوندا جاسبار – جوناثان بواتو - إيدي أفونسو – تو كارنييرو

الوسط: مانويل كافومانا – إشتريلا – فريدي ريبيرو.

الهجوم: جيلبيرتو - كريستوفر مابولولو – جيلسون دالا.

ويقود بيتر تشالويلي تشكيل ناميبيا.

وجاء تشكيل ناميبيا كالتالي:

الحارس: لويد كازابوا.

الدفاع: ريان هاناموب – كينيدي أموتينوا – لوبيني هاوكونجو - إيفان كامبريبا

الوسط: نيجيرو كاتوا – برينس تجويزا – أبروشيوس بيتروس.

الهجوم: ديون هوتو – بيزويل ميثيو – بيتر تشالويلي.