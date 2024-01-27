خبر في الجول - البنود الشخصية تعطل انضمام عمرو السيسي لـ سيراميكا كليوباترا

السبت، 27 يناير 2024 - 18:17

كتب : عمرو نبيل

الزمالك - ساجرادا - عمرو السيسي

لا زال انتقال عمرو السيسي لاعب الزمالك إلى سيراميكا كليوباترا متعطلا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لاعب وسط الأبيض لم يتوصل لاتفاق مع سيراميكا كليوباترا على البنود الشخصية، وهو ما يعطل إتمام التعاقد.

ويمتلك اللاعب عدة عروض أخرى سيتم النظر فيها حال عدم التوصل لاتفاق نهائي مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا.

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وكان سيراميكا كليوباترا قد توصل لاتفاق من أجل انتقال عمرو السيسي ضمن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية بيناير الحالي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن سبب عدم إتمام الصفقة حتى الآن، هو رغبة الزمالك في دخول لاعبين ضمن الصفقة.

بينما تمسك سيراميكا كليوباترا بشراء اللاعب بمقابل مادي فقط دون التفريط في أي من لاعبيه.

ويلعب عمرو السيسي في صفوف الزمالك منذ الموسم الماضي قادما من طلائع الجيش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا عرض 14 مليون جنيه مقابل ضم عمرو السيسي.

اللاعب تلقى عرضا من زد لكنه بات قريبا من الانتقال لسيراميكا كليوباترا وينتظر وصول الناديين لاتفاق رسمي.

ولعب عمرو السيسي 8 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي لكنه لم يسجل أو يصنع.

لاعب الوسط صاحب الـ29 عاما شارك في 36 مباراة مع الزمالك وسجل هدفين وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ عمرو السيسي مسيرته مع فريق النجوم ثم انتقل لطلائع الجيش في صيف 2019 قبل الانتقال لنادي الزمالك.

وكان الزمالك قد تخلى عن خدمات محمد عبد الغني الذي انتقل لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

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