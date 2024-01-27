كرة يد – تونس تحصل على برونزية أمم إفريقيا بعد الفوز على كاب فيردي
السبت، 27 يناير 2024 - 18:11
كتب : FilGoal
فاز منتخب تونس على منافسه كاب فيردي بنتيجة 35-28 في المباراة التي جمعتهما في تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 لكرة اليد المقامة في مصر.
وتأهل منتخب تونس إلى التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وخسرت تونس من مصر في نصف نهائي البطولة بنتيجة 30-25.
منتخب مصر هو حامل لقب البطولة القارية، وهو ثاني الأكثر تتويجا بها بعد تونس برصيد 8 ألقاب.
وتأهل منتخب تونس برفقة كاب فيردي إلى كأس العالم 2025 الذي سيقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك.
وتنص القوانين أن المراكز الـ5 الأولى يتأهلون إلى كأس العالم مباشرة.
وشارك 5 منتخبات عربية في البطولة وهم مصر والجزائر وليبيا والمغرب بالإضافة إلى تونس وهو المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة 10 مرات.
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