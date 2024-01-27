أمم إفريقيا - توم أبونجيل حكما لمواجهة مصر والكونغو الديموقراطية بثمن النهائي

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مباراة مصر والكونغو الديموقراطية تحكيميا للجنوب إفريقي توم أبونجيل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023,

وسيعاون الجنوب إفريقي كل من: سورو فاتسواني من ليسوتو مساعد أول، الأنجولي لوبيز إيفانيلدو أوليفيرا مساعد ثاني، أحمد هيرالال من موريشيوس حكما رابعا.

بينما سيتواجد الغاني دانيال لاريا حكم لتقنية الفيديو، برفقة الثنائي السنغالي عيسى سي والزامبي ديانا شيكوتيشا.

من هو أبونجيل؟

الحكم البالغ 32 عاما أدار مباراتين في أمم إفريقيا وكلاهما انتهى بالتعادل، الأولى بين نيجيريا وغينيا الاستوائية، والثانية بين الجزائر وبوركينا فاسو.

كما أدار الموسم الجاري مباراة الزمالك ضد سوار الغيني في الكونفدرالية والتي انتهت بفوز الأبيض 4-0.

إجمالا أدار الموسم الجاري 15 مباراة أشهر خلالها 81 بطاقة صفراء و2 حمراء واحتسب 4 ركلات جزاء.

وسبق أن أدار مباراة لمنتخب مصر الأولمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما وانتهت بفوز مصر 1-0 على غينيا.

ويستعرض لكم FilGoal.com تفاصيل مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية

يقام اللقاء في تمام العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ملعب لوران بوكو مواجهة مصر ضد الكونغو الديمقراطية.

إذ ينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.