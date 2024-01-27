اقترب رحيله من أوروبا.. ريليفو: مفاوضات متقدمة من الشباب لضم راكيتيتش

دخل نادي الشباب السعودي في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب فريق إشبيلية الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب موقع "ريليفو" الإسباني فاللاعب الكرواتي يرغب في الرحيل عن إشبيلية والانتقال إلى السعودية مثل العديد من اللاعبين لخوض تجربة جديدة في ظل التقدم الملحوظ هناك.

ووفقا للموقع فاللاعب البالغ من العمر 35 عاما ودع بالفعل اللاعبين في غرفة تغيير الملابس مشددا انتقاله إلى الشباب.

وينتهي تعاقد راكيتيتش مع النادي الأندلسي بنهاية الموسم الحالي.

ولم يكشف الموقع قيمة انتقال راكيتيتش إلى الشباب.

ولعب راكيتيتش 27 مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي مسجلا هدفين وصنع 4 أهداف.

وحصل راكيتيتش على بطولات في جميع الفرق التي لعب بها خلال مسيرته الكروية.

وتوج راكيتيتش بالعديد من البطولات إذ حصل مع برشلونة على 4 بطولات دوري إسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي ومرتين السوبر الإسباني.

ومع بازل حصل على كأس سويسرا، وكذلك توج مع شالكة بكأس ألمانيا.

وفاز مع إشبيلية مرتين ببطولة الدوري الأوروبي.

وانتزع جائزة أفضل لاعب في كرواتيا في عام 2015.