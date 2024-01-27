انتهت نهائي إفريقيا لكرة اليد - مصر (29) (21) الجزائر.. اللقب يبقى في القاهرة

السبت، 27 يناير 2024 - 17:51

كتب : FilGoal

سيسا - مصر - الجزائر - أمم إفريقيا لليد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد الجزائر في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد 2024.

ويقام النهائي في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.

ويتأهل البطل مباشرة إلى نهائيات أولمبياد باريس 2024، بينما ينافس الوصيف على بطاقة الملحق العالمي.

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ويأمل منتخب مصر تحقيق اللقب التاسع، فيما تسعى الجزائر لحصد اللقب الثامن، فيما تحمل تونس الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

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انتهت.. 20-21 لمنتخب مصر واللقب مصري للمرة التاسعة

ق 20: مصر توسع الفارق من جديد والنتيجة 26-17

ق 14: الفارق يتقلص للجزائر 20-17

ق 4: 19-11 لمنتخب مصر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول لمنتخب مصر 17-10

ق 22: مصر تتقدم 12-6

ق 14: علي زين يسجل هدف مصر التاسع.. النتيجة 9-3 لمصر

ق 11: سيسا يستغل تصدى كريم هنداوي ويسجل الهدف السابع لمنتخب مصر.. النتيجة 7-2

ق 6: هدف أول للجزائر ويحيى الدرع يرد بالهدف الخامس

ق 6: يحيى الدرع يسجل هدف مصر الثالث.. وسند يضيف الرابع بعدها سريعا

ق 3: علي زين يسجل في المرمى الخالي بعد تألق كريم هنداوي وتصديه لفرصة جزائرية

ق 3: سيسا يسجل أول أهداف النهائي لصالح منتخب مصر

بداية اللقاء ومذاعة أون تايم سبورتس 1

منتخب مصر كرة يد أمم إفريقيا لكرة اليد
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