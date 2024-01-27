تقرير مغربي: زياش مهدد بالغياب أمام جنوب إفريقيا

بات حكيم زياش نجم المنتخب المغربي مهددا بالغياب عن مواجهة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا.

ويلعب المغرب امام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي، فإن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب يبذل محاولات مكثفة لتجهيز حكيم زياش قبل مواجهة جنوب إفريقيا".

وأوضحت التقارير أن اللاعب سيغيب عن تدريبات الجمعة لتجنب مضاعفة الإصابة.

وأشارت إلى أن وليد الركراكي مدرب المغرب، ينتظر نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها زياش لحسم مصيره من المشاركة أمام جنوب إفريقيا.

وشددت التقارير على أن زياش يخضع لبرنامج علاجي مكثف، من أجل ضمان تواجده بتشكيلة الأسود أمام جنوب إفريقيا .

يذكر أن زياش كان تعرض للاصابة في المباراة الأخيرة أمام زامبيا، ما فرض استبداله بين شوطي المباراة.

وسجل زياش هدف المغرب الوحيد في زامبيا ليضمن لفريقه صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.