انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس (1)-(2) ريال مدريد

السبت، 27 يناير 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

رودريجو - لاس بالماس ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لاس بالماس ضد ريال مدريد في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق84. جووووووول الثااني لريال مدريد عن طريق تشواميني برأسية.

ق65. جووووول التعادل فينيسويس يسجل بعد صناعة رائعة من كامافينجا.

ق64. فينيسيوس يهدر انفرادا بالمرمى بشكل غريب.

ق57. هدف غير محتسب لريال مدريد عن طريق داني كارباخال.

ق53. جووووول أول للاس بالماس عن طريق خافي مونوز بعد تمريرة من ساندرو راميريز داخل منطقة الجزاء ليسجل في الشباك مباشرو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34. تسديدة من كاردونا فوق مرمى أندري لونين.

ق5. رودريجو يهدر فرصة الاول من انفراد بالمرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد لاس بالماس الدوري الإسباني
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