منتخب مصر الأولمبي يختتم معسكر دبي بفوز كبير على الإمارات

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا كبيرا على الإمارات بخمسة أهداف مقابل هدف في ختام معسكره الودي بدبي.

بدأ منتخب مصر المباراة بعلي الجابري في حراسة المرمى.

تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق محمد عبد الرحمن لاعب الإمارات بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 15.

وأضاف محمود صابر الهدف الثاني في الدقيقة الـ 40 برأسية مستغلا عرضية من أحمد عيد.

بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين سجل محمد شحاتة الهدف الثالث بعد مراوغعة أكثر من لاعب إماراتي قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وسجل أسامة فيصل الهدف الرابة في الدقيقة الـ 53 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه.

وأنهى محمود صابر خماسية مصر في الدقيقة الـ 58 بتسديدة بالقدم اليسرى.

وسجل منتخب الإمارات هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 72 برأسية من ركلة ركنية.

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أهداف مباراة منتخب مصر الأولمبي والإمارات الأولمبي والتي انتهت بفوز الفراعنة 5-1 pic.twitter.com/tprNXgQQca — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 27, 2024

وسبق أن تعادل المنتخب الأولمبي المصري مع نظيره القطري سلبيا فى اللقاء الأول وخسر في اللقاء الثاني من العراق بهدف دون مقابل.