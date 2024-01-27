في الجول يكشف تفاصيل عرض زد لضم نجم الإسماعيلي

السبت، 27 يناير 2024 - 16:46

كتب : عمرو نبيل

محمد بيومي - الإسماعيلي

قدم نادي زد عرضا للتعاقد مع محمد بيومي لاعب النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد قدم عرضا للحصول على خدمات محمد بيومي لاعب خط وسط نادي الإسماعيلي، مقابل 9 مليون جنيه + نسبة 15 % في حالة إعادة البيع.

وينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد من أجل حسم مصير اللاعب.

أخبار متعلقة:
مؤتمر ديسابر: تمنيت مشاركة صلاح.. وسنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية أمام مصر أمم إفريقيا - مؤتمر لاعب الكونغو: سأنصح المدافعين بكيفية إيقاف مصطفى محمد تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ودياز يعوض غياب بيلينجهام ضد لاس بالماس مؤتمر مروان عطية – عن رحيل صلاح من المنتخب.. والاستفادة من درسي الجزائر وتونس

وكان FilGoal.com قد علم أن المصري أيضا يرغب في ضم بيومي وليس لديه المانع لإجراء صفقة تبادلية.

وعرض المصري إمكانية انتقال محمد دبش للدراويش بالإضافة لمقابل مادي لإتمام التعاقد.

بيومي البالغ 33 عاما يشغل مركز الوسط وشارك الموسم الجاري في 4 مباريات فقط بقميص الدراويش.

وشارك إجمالا بقميص الفريق في 60 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

من هو محمد بيومي؟

"مشاركة محمد بيومي من أهم المكاسب التي حققها الإسماعيلي، سيكون له مستقبل مع الفريق الأول". كان ذلك قبل 4 سنوات.

وصدق صبري المنياوي مدرب الإسماعيلي آنذاك، حين أتاح الفرصة للاعب القادم من الناشئين في مايو 2019 بعمر 19 عاما، للمرة الأولى أمام الإنتاج الحربي في مباراة انتهت بالتعادل.

بيومي لم يكن واحدا من الناشئين الذين يحصلون على فرصة أو اثنتين ثم يعودون لفرق الشباب، قبل أن يضطروا للبحث عن الفرصة الحقيقية في فريق آخر، بل ثبت أقدامه في الفريق الأول منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

بدأها بـ 3 مباريات في أواخر 2018-2019، أصبحت 18 مباراة في الموسم التالي مباشرة 2019-2020، واستمر في فرض نفسه بفضل قدرته على للعب في وسط الملعب وفي مركز الظهير أيضا.

بيومي كان الطرف الثاني في المشادة الغريبة التي جمعت بينه وبين زميله عصام صبحي، في مباراة الداخلية بالجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، والتي حسم بها الإسماعيلي بقاءه في الدوري الممتاز عقب الفوز بهدف دون رد.

الإسماعيلي زد محمد بيومي
نرشح لكم
خبر في الجول - البنود الشخصية تعطل انضمام عمرو السيسي لـ سيراميكا كليوباترا أوجوجو البرتغالية: الزمالك في مفاوضات متقدمة مع جوزيه جوميز في الجول يكشف كيف يفكر الزمالك بشأن مركز حراسة المرمى.. وهل هناك صفقة إضافية حسام حسن مديرا فنيا لـ مودرن فيوتشر مصيلحي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض بشكتاش لضم مابولولو الكشف عن مواعيد وملاعب مباريات ربع نهائي كأس الرابطة المصرية مودرن فيوتشر يعلن رحيل ريكاردو فورموسينيو عامر حسين يكشف عبر في الجول مواعيد ربع ونصف نهائي كأس الرابطة المصرية
أخر الأخبار
تشكيل أمم إفريقيا - مابولولو أساسي مع أنجولا.. وتشالويلي يقود هجوم ناميبيا 15 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - البنود الشخصية تعطل انضمام عمرو السيسي لـ سيراميكا كليوباترا 16 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – تونس تحصل على برونزية أمم إفريقيا بعد الفوز على كاب فيردي 22 دقيقة | كرة يد
أمم إفريقيا - توم أبونجيل حكما لمواجهة مصر والكونغو الديموقراطية بثمن النهائي 36 دقيقة | كوت ديفوار 2023
اقترب رحيله من أوروبا.. ريليفو: مفاوضات متقدمة من الشباب لضم راكيتيتش 39 دقيقة | ميركاتو
مباشر إفريقيا لكرة اليد - مصر (12) (6) الجزائر.. الفارق يصل للضعف 41 دقيقة | كرة يد
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون يغادر كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق من الدرجة السادسة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: زياش مهدد بالغياب أمام جنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة