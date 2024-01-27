في الجول يكشف تفاصيل عرض زد لضم نجم الإسماعيلي
السبت، 27 يناير 2024 - 16:46
كتب : عمرو نبيل
قدم نادي زد عرضا للتعاقد مع محمد بيومي لاعب النادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
محمد بيومي محمد
النادي : الإسماعيلي
وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي زد قدم عرضا للحصول على خدمات محمد بيومي لاعب خط وسط نادي الإسماعيلي، مقابل 9 مليون جنيه + نسبة 15 % في حالة إعادة البيع.
وينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي حل أزمة إيقاف القيد من أجل حسم مصير اللاعب.
وكان FilGoal.com قد علم أن المصري أيضا يرغب في ضم بيومي وليس لديه المانع لإجراء صفقة تبادلية.
وعرض المصري إمكانية انتقال محمد دبش للدراويش بالإضافة لمقابل مادي لإتمام التعاقد.
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