مؤتمر ديسابر: تمنيت مشاركة صلاح.. وسنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية أمام مصر

شدد سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو على صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام الكونغو غدا ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال ديسابر في مؤتمر صحفي: "كنا نود اللاعب أمام محمد صلاح. إنه إسطورة ورمز ومثال كبير يحتذى به في مصر، لكن المنتخب المصري يمتلك خيارات عديدة ولاعبون مميزون قاموا بردة فعل قوية في غيابه".

وأضاف"نحن مستعدون لمواجهة منتخب مصر الذي يملك هجوما قويا. مرحلة المجموعات انتهت والآن خوض مسابقة ىخرى بقواعد مختلفة لا مجال بها للخاسر". "لاعبو فريقي يعرفون المطلوب منهم جيدا سواء على المستوى الفردي أو الجماعي وجاهزون لذلك"

وشدد "مصر استقبلت 6 أهداف ولعبوا بثلاث طرق مختلفة. سنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية لديهم".

وعن فترة عمله مع الإسماعيلي وبيراميدز قال ديسابر: "قضيت فترة عمل عظيمة في مصر ولدي ذكريات رائعة في هذا البلد"

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء على ملعب لوران بوكو.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس AFCON 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي نظيره المصري بتعيين الجنوب إفريقي توم أبونجيل حكما لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية.

وينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.