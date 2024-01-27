أمم إفريقيا - مؤتمر لاعب الكونغو: سأنصح المدافعين بكيفية إيقاف مصطفى محمد

شدد صامويل موتوسامي لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية على أنه يعرف مصطفى محمد لاعب مصر بشكل جيد بسبب مزاملته له ولذلك سيعطي النصائح للمدافعين بفريقه حول كيفية إيقافه.

ويستعد منتخب الكونغو الديموقراطية لمواجهة مصر غدا الأحد في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.

ويلعب موتوسامي في فريق نانت برفقة مصطفى محمد.

وقال موتوسامي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن مركزون تماما على المباراة ونعرف أننا سنلعب ضد فريق حقق اللقب عدة مرات".

وواصل "نحن ندرك إننا لم نفز على مصر منذ فترة طويلة ولكن لن ننظر إلى الماضي وسننظر فقط إلى المباراة المقبلة وهذا كل ما يهمنا وما سيحدث على أرض الملعب هو ما سيحسم كل شيء".

وتابع "ليس لدينا أي خوف أو رضا عن غياب حارس مرمى مصر لأن تسجيل الأهداف أمر صعب في كل الأحوال وفي النهاية الحارس الثاني جيد وله مميزاته بكل تأكيد".

وشدد "سنحاول فرض أسلوبنا ضد المنافس ونسعى لتط\بيق خطة لعبنا بغض النظر عن غيابات مصر".

وأضاف "أعرف مصطفى محمد جيدا لأنني لعبت معه، هو يتدرب بشكل جاد ويتميز بكل ما يجب أن يتصف به المهاجم، يسجل بيمينه ويساره ويمتلك القوة المناسبة، بكل تأكيد لا أتمنى له التوفيق غدا وسأعطي النصائح للمدافعين ليتعاملوا معه بشكل جيد".

وأتم "متحمسون جدا لمشاركتنا في دور الـ 16 وكل ما نركز عليه هو أن نلعب تلك المباراة بكل عزم وقوة لنعبر للدور الثاني ويجب أن نخرج أفضل أداء لنا".

منتخب مصر صعد إلى دور الـ 16 في المركز الثاني من المجموعة الثانية، كما احتل الكونغو الديموقراطية المركز الثاني بالمجموعة السادسة.