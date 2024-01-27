تشكيل ريال مدريد - سيبايوس أساسي.. ودياز يعوض غياب بيلينجهام ضد لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لاس بالماس.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لاس بالماس في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد داني سيبايوس في وسط الملعب بجانب توني كروس وإدواردو كامافينجا، كما يلعب براهيم دياز بدلا من جود بيلينجهام الغائب للإيقاف.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أندري لونين.

الدفاع: داني كاربخال – أنطونيو روديجير – ناتشو فيرنانديز – فران جارسيا.

الوسط: إدواردو كامافينجا – توني كروس – داني سيباتيوس.

الهجوم: رودريجو – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: كيبا أريزابالاجا – كانيزاريس – لوكا مودريتش – خوسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكاس فاسكيز – أوريلين تشواميني – فيرلان ميندي – أردا جولير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة عن جيرونا صاحب الصدارة مع خوضه مباراة أكثر، بينما يحتل لاس بالما المركز الثامن برصيد 31 نقطة.