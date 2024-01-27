مؤتمر مروان عطية – عن رحيل صلاح من المنتخب.. والاستفادة من درسي الجزائر وتونس

شدد مروان عطية لاعب خط وسط منتخب مصر أنه لا توجد أزمة في رحيل محمد صلاح قائد الفراعنة عن المعسكر والعودة إلى ليفربول لتلقي العلاج من إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في ملعب لوران بوكو غدا الأحد في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

ويغيب صلاح عن المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الجولة الثانية من البطولة ضد غانا.

وتحدث مروان عطية في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "مستعدون بشكل جيد للمباراة، مباراة كبيرة ولا يوجد أي فريق سهل في إفريقيا والقارة شهدت تطورا كبيرا في كرة القدم ونحن على أتم استعداد للفوز والتأهل لربع النهائي".

وسُئل مروان عطية حول ظهور ناديه الأهلي بشكل مختلف في المباريات الإقصائية عن مرحلة المجموعات في البطولات الإفريقية وهل يحدث الأمر ذاته مع المنتخب رد قائلا: "لا يوجد لاعب في الأهلي أو نادي آخر كلنا هنا نمثل مصر".

وأكمل "قدمنا مباريات جيدة ولكن واجهنا سوء حظ وهذا يعطينا دافع قوي للظهور بشكل أفضل، هناك فرق كبرى لم تظهر جيدا وودعت البطولة وهذا يؤكد أن الأمر ليس سهلا".

أما عن رحيل صلاح من المنتخب قال: "صلاح لاعب كبير وشخصية كبيرة جدا وقائد المنتخب وبالطبع غيابه مؤثر ولكن هذه أمور تم تنسيقها بين الجهاز الفني وإدارة المنتخب ونحن نرى الأنسب للمنتخب ولو صلاح لديه فرصة العلاج بشكل أسرع فهذا لمصلحة منتخب مصر قبل أي شيء، ونتمنى عودته سريعا".

وعن هل إقصاء تونس والجزائر يفيد مصر قبل لقاء الكونغو الديمقراطية أجاب "بالتأكيد إقصاء منتخبين كبار مثلهما هو أمر مفاجئ وهذا يعطي لأي منتخب وليس مصر فقط ضرورة التركيز بشكل أكبر لأنه في المرحلة المقبلة لا توجد فرصة ثانية للتعويض".

وودع منتخبا الجزائر وتونس كأس أمم إفريقيا من دور المجموعات بعدما حل كل منهما رابعا في مجموعته.

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