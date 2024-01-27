مؤتمر فيتوريا: لسنا جاهزين 100%.. واجهنا سوء حظ ولا أفكر في المغرب

قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب إن الفراعنة ليسوا في أتم الجاهزية بنسبة 100% للقاء الكونغو الديمقراطية بسبب المشكلات التي حدثت خلال الأيام الماضية.

ذلك قبل أن يؤكد أن منتخب مصر سيبذل كل ما لديه من أجل تخطي العقبة والتأهل لربع النهائي.

ويلتقي منتخب مصر مع منافسه الكونغو الديمقراطية في ملعب لوران بوكو غدا الأحد في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "مباراة مهمة منذ أول يوم لنا هنا نقول إن كل مباراة هي نهائي بالنسبة لنا والمنافس قوي ومن الصعب التغلب عليه لكن كل مباراة هي نهائي في حد ذاتها وهذه مباراة صعبة جدا على كل منتخب منا".

وواصل "لعبنا ثلاثة نهائيات في دور المجموعات ونريد أن نفوز ونحن على استعداد للمنافسة والتفاصيل الصغيرة هي التي ستصنع الفارق".

وأردف فيتوريا "لسنا جاهزين بنسبة 100% لأنه هناك مشكلات حدثت لنا ولكن هذه هي كرة القدم ولكننا ندخل المباراة بقوة كبيرة ومسؤولية كبيرة ونضع كل قدراتنا في الملعب".

وبسؤاله عن هل يشعر بالسعادة لتجنب مواجهة المغرب في دور الـ16 أجاب "لا نفكر بتلك الطريقة ولا نفكر في أي سيناريو هناك فرق تفكر بشكل كبير وتريد الوصول لأبعد شيء ممكن في البطولة".

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وأردف "نحن على أي حال سنواجه كل المنتخبات القوية آجلا أم عاجلا، هناك فرق قوية معروف أنها قوية وأخرى أثبتت مؤخرا أنها قوية وفي اللحظة الحالية لا أستطيع أن أقول من هو القوي".

وأكمل مدرب منتخب مصر حديثه "المهم كيف يلعب المنافس على أرض الملعب وهذا ما يجب أن أفكر فيه، الكونغو فريق قوي ومنظم ولديه العديد من اللاعبين المميزين والكونغو تعرف كل شيء عنا، نحن استعدينا بشكل جيد ونعرف كيف سنؤدي أمام الخصم".

وعن رأيه في وليد الركراكي مدرب المغرب أجاب "شكرا على هذا السؤال لكن لن أجيب عن هذا السؤال فلست مسؤولا عن المغرب، والآن أنا لن أواجه المغرب ونتحدث هنا عن مباراة الكونغو الديمقراطية".

وعن معاناة مصر الدفاعية في دور المجموعات قال: "نحن تلقينا ستة أهداف وهذا واقع لكن كان يجب علينا تلقي أهدافا أقل ولكن هذه ظروف وحدثت وفي الوقت ذاته سجلنا ستة أهداف".

وشدد "بالطبع يجب أن نتحسن وأن يكون تركيزنا أعلى لأنه خمس دقائق فقط من عدم التركيز يمكن أن تستقبل هدفا، وعلى مدى سنة ونصف لم نتلق الكثير من الأهداف لكن سنسعى لمهاجمة المنافسين وأن نتخطى نقاط الضعف ولدينا منافس قوي سنواجهه غدا ولديه تركيز مرتفع ويضم لاعبين جيدين".

وأكمل "وفي كل مباراة لدينا شخصية مختلفة وأظهرنا ذلك في الدور الأول، وكل مباراة لها خطة مختلفة، إن أولوياتنا لا تتغير ولكن يجب أن نعرف أن هناك بعض الأمور يجب أن نطورها وأخرى علينا الإبقاء عليها كما هي".

وبسؤاله عن هل يقلقه الخسارة من الكونغو خاصة أن مصر تاريخيا دائما ما فازت عليها أجاب "لا نفكر في تلك الأشياء، غدا مباراة مختلفة وإن فزنا غدا سوف نستمر وإن لم نفز لن نستمر، لن نفكر في أي شيء سوى في المباراة فقط ولا نفكر في المغرب أو في غينيا أو أي شيء آخر، الماضي هو الماضي والمستقبل لا أملكه بعد".

وعن تحضيراته للمباراة قال: "كل فريق لديه مميزات وعيوب وفريقنا كذلك أيضا، إن كل لاعبي الكونغو يستطيعون في أي لحظة التسجيل والفوز بالمباريات لكن ما يهمنا أننا فريق لديه خبرات كبيرة وجودة عالية ولدي احترام كبير لهذا الفريق ولمدربهم".

أما عن كثر الإصابات فقال: "عندما أتينا بكل هذا الفريق وكل اللاعبين أود تذكيركم إنه في أول في المعسكر يوم فقدنا أحمد نبيل "كوكا" ثم أسامة جلال وبعدها والد أحد أعضاء البعثة توفي أيضا ثم أصيب صلاح وهي التي كانت أصعب مما كنا نتخيل".

وأردف "ومحمد الشناوي الذي أصيب في آخر 30 ثانية والآن إمام عاشور بدون أي مباراة أصيب كل ذلك سوء حظ".

وأتم فيتوريا مؤتمره قائلا: "ولكن يجب أن نكون على أتم الاستعداد لتلك السيناريوهات في كرة القدم ويجب أن نكون على أتم الاستعداد لمواجهة كل تلك الظروف، يجب أن يكون لدينا الحلول داخل الفريق لنتأهل للدور التالي".