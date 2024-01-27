أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غينيا: قد نكتب التاريخ لبلادنا.. نريد إثبات أي غينيا هي الأفضل

السبت، 27 يناير 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

كابا ديوارا مدرب غينيا

شدد كابا ديوارا مدرب منتخب غينيا على أن فريقه تعلم من درس الخروج من بطولة أمم إفريقيا الماضية وعلى طموح فريقه الكبير بتلك النسخة لصنع تاريخ لبلاده.

ويستعد منتخب غينيا لمواجهة غينيا الاستوائية غدا الأحد في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا.

وقال ديوارا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ليس هناك وقت للعمل على الجانب البدني ولكن نحن نركز فقط على الجانب الفني حاليا".

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وواصل "منذ عامين كنا مرشحين للفوز على جامبيا ولكننا خرجنا من البطولة، في دور الـ 16 لا يوجد مرشحين للفوز ويجب أن تقابل أي فريق بنفس النوايا".

وتابع "تعلمت الدرس الذي تلقيناه منذ عامين ولذلك تجنبت إشراك اللاعبين المعرضين للإيقاف في المباراة الأخيرة بدور المجموعات وغدا قد نكتب التاريخ لبلادنا".

وأضاف "قبل حضورنا إلى كوت ديفوار ذهبنا لنأخذ العلم من الرئيس ولدينا الطموح للمضي قدما ولا يهم الطريقة ولكن يجب أن نحقق الفوز غدا".

وأكمل "عبد الله توري وإلياش موريبا لن يشاركان غدا لأنهما يشعران بالألم ونأمل أن نمر ويكونان معنا بربع النهائي".

واستمر "منتخب غينيا الاستوائية كاد أن يستقبل العديد من الأهداف ضد كوت ديفوار، دفاعه يعاني من الهفوات ويحب أن نكون جيدين في الهجوم".

وقال مازحا: "غدا نريد أن نظهر أي غينيا هي الأفضل".

وشدد "ليس هناك طريقة معينة لهزم غينيا الاستوائية، لقد درسناهم جيدا ونحن على أتم الاستعداد ولكن في النهاية المهم هو تحقيق الفوز".

وأتم "معسكرنا في أبو ظبي ساعدنا كثيرا قبل البطولة على الجانب البدني".

وكان منتخب غينيا قد تأهل في المركز الثاني من المجموعة الثالثة، بينما تصدر غينيا الاستوائية المجموعة الأولى.

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