أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غينيا الاستوائية: يجب أن نتواضع.. وغينيا مرشحة للفوز علينا

السبت، 27 يناير 2024 - 14:08

كتب : FilGoal

خوان ميتشا - مدرب غينيا الاستوائية

طالب خوان ميتشا المدير الفني لمنتخب غينيا الاستوائية فريقه بالتحلي بالتواضع قبل خوض الدربي ضد غينيا في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث خوان ميتشا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت قائلا: "غينيا هي المرشحة الأوفر حظا للفوز، ولكن يجب أن نتحلى بالتواضع".

وواصل "لدينا أحد أفضل خطوط الدفاع في البطولة ولكننا سنعمل بقوة لأن غينيا لديها لاعبين ممتازين".

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وتابع "غينيا تلعب كرة قدم سريعة وهجومية ولدينا أسلوب مختلف ونستعد وفقا لخصائص لعبهم".

وعن ترشيح جماهير بلاده للمنتخب بالفوز على غينيا خاصة بعد تصدره للمجموعة الأولى على حساب نيجيريا وكوت ديفوار وغينيا بيساو قال: "أتفهم نشوتهم لكن يجب أن نتواضع وألا نقلل من خصمنا وأن نحتفل قبل فوات الأوان، يجب أن نتواضع ونحترم منافسنا".

وشدد خوان ميتشا "تصدر المجموعة لا يعني أننا الأفضل، يدرك كل اللاعبين أن هذه عملية نمو تدريجي وعلينا أن نتواضح حتى لا نرتكب الأخطاء".

وعن إميليو نسوي مهاجم فريقه هداف البطولة قال: "لديه عقلية الفوز وهو قيمة كبيرة للمجموعة".

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