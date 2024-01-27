بعد مرضه.. مروان عطية بديلا لـ مرموش في مؤتمر الكونغو

سيحضر مروان عطية مؤتمر منتخب مصر الخاص بمواجهة الكونغو الديموقراطية بدلا من عمر مرموش.

ويلعب منتخب مصر أمام الكونغو غدا الأحد ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وسيحضر مروان عطية مؤتمر مباراة مصر أمام الكونغو بدلا من عمر مرموش الذي تعرض لنزلة برد خفيفة.

و تعرض مرموش لنزلة برد خفيفة لن تمنعه من المشاركة في مباراة الغد.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء على ملعب لوران بوكو.

وتذاع المباراة على بي إن سبورتس AFCON 1، ويعلق عليها علي محمد علي.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي نظيره المصري بتعيين الجنوب إفريقي توم أبونجيل حكما لمباراة مصر والكونغو الديموقراطية.

وينتقل الفراعنة إلى مدينة سان بيدرو بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته.

واحتل منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية دون تحقيق أي انتصار.

وتعادل الفراعنة في المباريات الثلاثة أمام كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي على الترتيب.

وشهدت المباريات الثلاثة نتيجة واحدة وهي 2-2.