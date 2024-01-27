خبر في الجول - الزمالك يقترب من ضم أحمد حمدي

اقترب نادي الزمالك من إتمام الاتفاق مع أحمد حمدي لاعب الأهلي الأسبق.

أحمد حمدي النادي : لاعب حر الزمالك

وبات أحمد حمدي لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع تورنتو الكندي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك اقترب من الوصول إلى اتفاق مع أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

ومن المنتظر إتمام الاتفاق بين الزمالك واللاعب بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

صاحب الـ25 عاما بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب حمدي 18 مباراة مع الفريق الأول للنادي الأهلي

وسجل 3 أهداف قبل رحيله في يناير 2019 لصفوف الجونة الذي خاض معه 42 مباراة وسجل 7 أهداف.

وخاض حمدي تجربته الاحترافية مع مونتريال الذي يشارك في منافسات الدوري الأمريكي في يناير 2022.

ولعب أحمد حمدي بصفوف مونتريال 53 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع آخر.